Wertheim. Unbekannte beschädigten in der Nacht zum Freitag zwei in Wertheim abgestellte Pkw. Zwischen 20 und 6 Uhr begaben sich die Täter zu dem in der Uihleinstraße geparkten und frei zugänglichen Renault Kangoo sowie dem Audi A 3. An den Fahrzeugen zerstachen sie insgesamt vier Reifen.

