Reicholzheimer Narrenclub: Viele Wohnzimmer zum Treffpunkt der Fastnachter vereint

Reicholzheim. Virtuell traf sich die Fangemeinde des Reicholzheimer Narrenclubs (RNC) im Internet zu einer Weinprobe. Entspannt saßen dabei zu Beginn Sitzungspräsident Carsten Schmidt mit dem Prinzenpaar Tina „die weitgereiste Wassernixe“ und Lukas „der heimatverbundene Traubenflüsterer“ im „Wohnzimmer“ der Turn- und Festhalle, wo normalerweise bei der Prunksitzung gut 400 Menschen ausgelassen Fastnacht feiern. Doch genau solche Veranstaltungen sind derzeit nicht möglich. Da kamen die Regenten auf die Idee, eine virtuelle Weinprobe anzubieten. Gut 200 Teilnehmer waren am Samstagabend per Computer bei dem närrischen Spaß dabei.

„Ihr da draußen wolltet ’ne Weinprobe, jetzt kriegt ihr sie“, begrüßte Prinzessin Tina (Romag) das närrische Volk. An dem Abend wurde das Kampagnen-Motto der Reicholzheimer Narren „Bücher, Filme und Gedicht, der RNC schreibt heut’ Geschichte“ in die Tat umgesetzt. Denn solch eine virtuelle Weinprobe gab es beim RNC zum ersten Mal. Das Bühnenbild mit Büchern aus der Reicholzheimer Bücherei und dem alten Chaiselongue war in Kombination mit moderner Technik perfekt auf den Abend abgestimmt.

Gäste aus München mit dabei

Während sich Prinz Lukas (Bernhard) mit Carsten Schmidt um die Weinpräsentation kümmerte, hielt Prinzessin Tina den Kontakt zur medialen Welt. Durch die das Ganze eifrig kommentierenden Teilnehmer zeigte sich, dass nicht nur Reicholzheimer mit an Bord waren, sondern viele Waldenhäuser oder Gäste aus Bamberg, Fürth, Konstanz, Bettingen oder sogar aus München. Aus der bayerischen Landeshauptstadt grüßte ein ehemaliges Reicholzheimer Prinzenpaar zusammen mit Freunden die Narrenschar.

Vor dem heimischen Bildschirm genossen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die ihnen vorab zugeschickten Weine und vollzogen die von Lukas Bernhard und dem Sitzungspräsidenten beschriebenen Geschmacksnuancen der edlen Tropfen nach. Dabei glänzte besonders der Prinz mit Fachwissen. Man merkte, dass er eine Winzerausbildung absolviert hat.

Insgesamt fünf Weine stellte das Prinzenpaar vor, wobei die „Reise“ von Reicholzheim (Weingut Ehrlebach) über Beckstein (Winzerhof Strebel), Auernhofen (Weingut Kraemer), Dertingen (Wimzerhof Baumann) und wieder zurück nach Reicholzheim (Weingut Schlör) ging. Dazu gab es immer leckere Kleinigkeiten zu essen von Nüssen über Kochkäse bis hin zu Dosenwurst. Zum Erfolg des Abends trug auch die ausgefeilte Technik bei. Immer wieder gab es Zuschaltungen aus den Wohnzimmern der verkleideten – und begeisterten – Zuschauer. „Natürlich wäre es viel cooler, wenn die Halle voll wäre“, bedauerte Sitzungspräsident Schmidt. Dennoch hatten die Drei auf der Bühne viel Spaß. Zum Schluss gab es nur zufriedene Gesichter, auch wenn die Prinzessin fast geweint hätte, weil nach gut zweieinhalb Stunden Livesendung schon Schluss war.

Weitere Veranstaltungen

Ganz ohne Fastnacht will man in Reicholzheim trotz Corona nicht bleiben. Deshalb planen die verantwortlichen für den Rosenmontag einen „Umtrieb“ durch die Ortschaft und am Faschingsdienstag eine Aktion für Kinder. Wie Schmidt erklärte, sollen die Kinder ähnlich wie an Halloween verkleidet durch die Straßen laufen und an den Häusern klingeln.

Am 21. Mai soll die Prunksitzung, einen Tag später die Kindersitzung nachgeholt werden. Dem Virus wollen die Reicholzheimer Fastnachter mit allem was möglich ist trotzen.