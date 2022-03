Reicholzheimer Narren: Mit viel Helau hoch auf einem bunten Wagen

Reicholzheim. Der Reicholzheimer Narren Club hatte sich für den Faschingssonntag wieder etwas Spezielles einfallen lassen. Zuerst gab es an zentraler Stelle „Züngle-To-Go“, später fuhren die beiden Prinzenpaare mit viel Helau durch die Ortschaft.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Verantwortlichen hatten vorab entschieden, den zuerst angedachten Lieferdienst schmackhafter Speisen durch die Prinzenpaare an die Haustüren von Reicholzheim zu einer Abholung direkt aus dem Kessel zu wandeln. Ab 11.11 Uhr gab es ein Züngle-Drive-In beim vereinseigenen Kesselmeister und nach Vorbestellung exakt 111 Portionen Schweinezüngle mit Brot, gegebenenfalls auch Kartoffelsuppe mit oder ohne Worscht.

Auch das erwachsene Prinzenpaar stärkte sich zünftig vor der Rundfahrt durch die Ortschaft. © Hans-Peter Wagner

Alle diejenigen, welche sich an den Köstlichkeiten gelabt hatten, und auch die vielen anderen Reicholzheimer bedurften einer fastnachtlichen Abrundung des sonntäglichen Mahles. Also fuhren die heimischen Prinzenpaare in Begleitung des Vorsitzenden Andreas Amend hoch auf einem bunten Wagen durch den Ort, kamen bei fast allen direkt zuhause vorbei, verteilten bei reichlich Sonnenschein den Verdauungsschnaps für die Erwachsenen sowie Süßigkeiten für die Jüngeren. Man hatte vorab ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das erwachsene Prinzenpaar für den jeweils anstehenden häuslichen Abwasch nicht zur Verfügung steht.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Unter dem Motto „Der RNC schreibt heute Geschichte“ jubilierten Prinzessin Tina „die weitgereiste Wassernixe“ (Tina Romag) und Prinz Lukas „der heimatverbundene Traubenflüsterer“ (Lukas Bernhard) und besagter Vorsitzender. Bei den Kindern regiert heuer ein Dreigestirn mit Prinzessin Emily „die kreative, sommerliche Fee“ (Emily Sommer), Prinz Felix „der Schöffer vom Sotzeberch mit Dau-erpower“ (Felix Baumann) und Chefkoordinator Simon „The Lucky Kid und Meister der Special Effects“ (Simon Bund).

Ein Jüngling mit einer weithin hörbaren Tröte war vorab unterwegs, den Wagen anzukündigen. Närrisches Volk zeigte sich am Wegesrand und im Bereich der Haustüren. Manch ein Narr ward durch das Klingeln an der Haustüre zusätzlich motiviert.

Lied zum Geburtstag

Unterwegs wurde einem jungen Reicholzheimer Narren nachträglich ein Lied zum Geburtstag gesungen. Ein Obstpflücker half, die begehrten Leckereien stilgerecht weiter zu reichen, vom Wagen herab, hin zu Fenstern im ersten Stock oder auch mal hinauf zu einem Balkon.