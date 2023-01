Reicholzheimer Narren boten speziellen Unterricht in der Spaß- und Lachschule

Dank der vielen Tafelbilder, Bücher und Schulhefte an der Wand sowie des herausragenden, vor allem naturwissenschaftlichem Bühnenbilds fühlten sich die Reicholzheimer Fastnachter am Samstag in der Fremdensitzung in der Festhalle ganz in ihre Schulzeit zurückversetzt. Getreu ihres Kampagnenmottos „Das Schönste ist seit eh und je – das Nachsitzen beim RNC!“ gab es auf dem Stundenplan der Lach-

...