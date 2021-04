Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Johann-Kern-Sternwarte Reicholzheim - Vor 40 Jahren wurden offiziell die Kuppel eingeweiht und der Betrieb der Sternwarte aufgenommen / Jetzt stehen Bauarbeiten an Reicholzheim: Johann-Kern-Sternwarte feiert Jubiläum mit Sanierungsarbeiten

Eigentlich wollten die Aktiven des Johann-Kern-Sternwarte-Vereins das 40-jährige Bestehen der Sternwarte am 9. Mai feiern. Doch die Pandemie lässt das nicht zu. Also stehen nun erst einmal notwendige Sanierungsarbeiten an.