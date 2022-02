Registergericht hat Wahl zum Teil gekippt

Wertheim. „Nicht ganz satzungsgerecht“, sagte Wertheims Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez unmittelbar vor der Wahl des neuen Förderkreisvorstands, die er dann einleitete. Was sich bereits während dieser mit großer Spannung erwarteten Sitzung andeutete und Herrera-Torrez scheinbar schon ahnte, wurde nur wenige Zeit später offiziell bestätigt. Die Wahl verlief nicht korrekt.

Doch der Reihe nach. Mit einigen Enthaltungen wählten die Mitglieder am 14. September in der Main-Tauber-Halle den neuen Vorstand des Förderkreises Schlösschen im Hofgarten – allerdings ohne einen Vorsitzenden, dafür aber mit sieben anstatt wie bisher sechs Beisitzern.

Als noch während der Mitgliederversammlung auf die Unstimmigkeiten hingewiesen wurde, legte Heiko Albrecht mit sofortiger Wirkung als Vorsitzender des Förderkreises sein Amt nieder. Seiner damaligen Aussage zufolge wäre er, wenn die Wahl entsprechend der Statuten für ungültig erklärt wird, nämlich wieder Vorsitzender des Förderkreises. „Ich hatte von Anfang an Bedenken, ob dieses Wahlverfahren zulässig ist“, sagte der Rechtsanwalt wenige Tage nach der „verunglückten“ Wahl.

Albrecht sollte Recht behalten –zumindest in Teilen. Nachdem die Wahlergebnisse beim Registergericht eingereicht wurden, stellte sich heraus, dass die Wahl der Beisitzer ungültig ist. Das Schreiben des Registergerichts für Vereine (zugehörig zum Amtsgericht Mannheim) an den Vorstand trägt das Datum vom 22. Oktober.

„Die Wahl der Beisitzer muss nun wiederholt werden. Dies hat uns das Registergericht aufgetragen“, erklärte jetzt Bürgermeister Wolfgang Stein. Er selbst ist rechtsgültig in die Funktion des Schatzmeisters des Fördervereins wiedergewählt worden.

Wie Stein auf Nachfrage der Fränkischen Nachrichten mitteilt, gab es nur wenige Tage nach Eintreffen des Schreibens vom Amtsgericht eine Sitzung des Vorstands.

An ihr nahmen die eigentlich neu gewählten Beisitzer, Wertheims Oberbürgermeister als stellvertretender Vorsitzender (Kraft seines Amtes) und Stein teil. Wie der Bürgermeister mittteilt, habe man während dieses Treffens „die Wahl noch einmal Revue passieren lassen, und das Ganze geklärt.“ Dabei wurde man sich einig, dass es im Frühjahr eine Mitgliederversammlung geben soll, bei der die Beisitzer erneut gewählt werden – in der richtigen Anzahl.

„Eigentlich wären wir schon soweit. Aber wegen der Pandemie kann man im Moment keinen Termin planen“, so Stein. Er ist sich aber sicher, dass die Wahl zumindest im ersten Halbjahr 2022 stattfinden wird.

Vakanz momentan kein Problem

Eine Vorstandsvorsitzende oder ein Vorsitzender ist jedoch bislang noch immer nicht in Sicht.

Das Amtsgericht Mannheim teilte mit, dass die derzeit nichtbesetzte Spitzenposition kein Problem sei, da sowohl der Stellvertreter als auch der Schatzmeister den fehlenden Vorsitzenden in allen Belangen vertreten darf. Dadurch sei die Leitung des Förderkreises gesichert.

Stein spricht in diesem Zusammenhang von einer „Idealfigur“ und „eierlegenden Wollmilchsau“, die aufgrund der vielfältigen Anforderungen für diese Position gesucht werde. Aus Sicht des Bürgermeisters habe die vergebliche Suche aber nichts mit dem Förderkreis oder den vorangegangenen Querelen um das Ausscheiden des ehemaligen Kurators Jörg Paczkowski zu tun.

Er sieht das Problem eher als gesellschaftspolitische Tendenz an, dass immer weniger Menschen bereit seien, sich ehrenamtlich zu engagieren und eine Funktion zu übernehmen. „Wir stecken in dieser Schwierigkeit und müssen damit umgehen. Wir suchen nach Lösungen, aber die sind nicht einfach“, so der Bürgermeister.

Auf die Frage, ob zur Neuwahl der Beisitzer auch gleichzeitig der oder die Vorsitzende des Förderkreises ins Amt gewählt werden kann, gibt sich Stein optimistisch. „Die Hoffnung stirbt zuletzt“, sagt er und lacht ein wenig.

Bildung einer AG geplant

Während der Tagung im Oktober hat die Leiterin des Schlösschens, Stefanie Arz, das Programm der Kultureinrichtung den Mitgliedern vorgestellt. Dabei wurde auch die Frage erörtert, wie sich der Förderkreis einbringen könne.

Und so ist der Vorstand auf die Idee gekommen, Arbeitsgruppen zu bilden, die sich um bestimmte Themen kümmern sollen. Als Beispiel führt der Schatzmeister des Fördervereins die Organisation des „Gottesdiensts im Grünen“an. „Diese Veranstaltungen zu bespielen, das kann Stefanie Arz nicht alles leisten“, so Stein. An dieser Stelle soll dann die Arbeitsgemeinschaft aktiv werden. Wie Stein mitteilt, sei es bislang noch nicht zur Bildung einer solchen Arbeitsgruppe gekommen. Auch hier führt er die Pandemie als Grund an.

Die beliebte Ausstellung „Gartenromantik“ im Park des Schlösschens falle jedoch nicht runter Regie des Förderkreises. Sie wird von den Veranstaltern selbst organisiert und soll laut Wolfgang Stein dieses Jahr auch endlich wieder stattfinden.