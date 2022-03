Region Wertheim: 2021 Fast 500 „Gurtmuffel” erwischt

Wertheim/Külsheim/Freudenberg. Manchmal reichen Hinweisschilder einfach nicht aus, um die Verkehrsteilnehmer zur Disziplin anzuhalten. Verstärkte Verkehrskontrollen des Polizeireviers Wertheim, vor allem an Unfallschwerpunkten im Einsatzgebiet – wie zwischen Urphar und Böttigheim, sollen das Verhalten der Fahrer positiv beeinflussen, um die Unfallgefahr zu senken.

Die Auswertung dieser Verkehrskontrollen ergab eine sinkende Zahl an „Gurtmuffeln“ in den vergangenen Jahren. Erwischte die Polizei 2018 noch 1340 nichtangegurtete Fahrer, waren es 2019 insgesamt 1094, im Jahr 2020 dann 610 und im vergangenen Jahr lediglich 481 Fahrer, die sich einem erhöhten Risiko aussetzten.

Signifikant war auch der Rückgang der Raser, die per Lasermessung ermittelt wurden. 2019 zählten die Beamten 1362 Fahrer, die aufs Gaspedal traten, gefolgt von 370 im Jahr 2020 und 411 im vergangenen Jahr. Der Leiter des Polizeireviers Wertheim, Matthias Jeßberger, begründet dies mit strengen Lockdowns und Arbeit im Homeoffice.

601 Autofahrer wurden mit dem Handy am Ohr im Jahr 2021 erwischt. Das waren nahezu so viele wie 2019 und 2018. Lediglich 2020 sank die Zahl auf 366. Jeßberger betonte in diesem Zusammenhang mit Nachdruck, dass die Benutzung des Handys während der Fahrt an einer Ampel stehend auch strafbar ist.