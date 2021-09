Regenüberlaufbecken soll saniert werden

Wertheim. Der Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Wertheim“ betreibt am Ortsrand von Dörlesberg ein Regenüberlaufbecken (Rüb).

Nachdem Dörlesberg im Jahr 2003 an die zentrale Kläranlage in Bestenheid angeschlossen wurde, gab man die bislang genutzte Kläranlage auf und baute sie zum Rüb um. Diese Anlage besteht aus einem Speicherbecken (400 Kubikmeter – ehemalige Nachklärung), einem Havariebecken und einem vorgeschalteten Rechteckbecken (350 Kubikmeter – ehemaliges Rüb der Kläranlage).

Letzteres muss nun, um weiterhin als Rüb genutzt werden zu können, diversen Sanierungsmaßnahmen unterzogen werden. Abplatzungen durch Korrosion der Bewährung in den Wänden machen die Arbeiten an den Wänden des Beckens nötig, das Ende der 70er Jahre gebaut wurde. So liegt inzwischen das Eisen teilweise frei.

Wie Mathias Haufe, Mitarbeiter des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung“ erklärte, soll der geschädigte Beton durch Hochdruckwasserstrahlung abgetragen und durch Spritzmörtel ersetzt werden. Der Boden des Beckens wurde bereits vor Jahren saniert.

Den Zuschlag für die nötigen Arbeiten erhielt die Firma Arthur Hörig aus Bischweiler zum Angebotspreis von rund 80 000 Euro. Wie Haufe versicherte, habe man bereits positive Erfahrungen mit der Firma.

Kanalspülarbeiten stehen an

Mit den Spülarbeiten und der TV-Befahrung der Kanäle in Kreuzwertheim, Röttbach Unterwittbach und Wiebelbach wird die Firma RRU Abfluss- Kanal- und Rohrreinigung aus Chemnitz für rund 120 000 Euro vom Eigenbetrieb beauftragt.

Zu reinigen und untersuchen sind rund 37 Kilometer Mischwasserkanäle. Die Kosten würden laut Haufe im Rahmen liegen. Beglichen werden sie von den extra dafür in den vergangenen zehn Jahren gebildeten Rücklagen.