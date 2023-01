Bettingen. Ein 36-Jähriger wurde am Montagmittag in Bettingen festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, über sechs Kilogramm Kokain nach Deutschland eingeführt zu haben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft jetzt mitgeteilt hat, war der Festnahme die Kontrolle eines Fernreisebusses in Bettingen vorausgegangen. Dabei fanden die Beamten im Gepäck des Tatverdächtigen das abgepackte Betäubungsmittel mit einem geschätzten Marktwert von zirka 480 000 Euro.

