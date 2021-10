Rainer Kurtz übergibt Chefposten

Führungswechsel bei Kurtz Ersa: Rainer Kurtz wird den Chefposten an Ralph Knecht übergeben. Im laufenden Geschäftsjahr rechnet das Unternehmen mit einem Rekordergebnis – trotz pandemiebedingter Herausforderungen.

Bestenheid. Rainer Kurtz wird Ende März nächsten Jahres aus dem Kurtz-Ersa-Konzern ausscheiden – „aus Altersgründen“, wie er sagte. Ralph Knecht, bisher Geschäftsführer beim Lötspezialisten Ersa, steigt schon zum Jahreswechsel zum Konzern-Chef auf und führt nach einer Übergangsphase die Geschicke des Unternehmens ab April allein.

Nachfolger von Knecht beim Bestenheider Lötmaschinenspezialisten wird Michael Fischer. Der 53-jährige promovierte Ingenieur, der auch ein kaufmännisches Studium absolvierte, fungiert bereits seit 1. Oktober als Ersa-Geschäftsführer. Fischer war zuletzt als Co-Chef eines Elektrowerkzeuge-Herstellers in Schwäbisch Gmünd tätig. Mit der Rochade an der Konzernspitze endet eine Ära (siehe auch Artikel unten).

Bei der Jahrespressekonferenz am Donnerstag in Bestenheid berichtete die Unternehmensleitung über eine zufriedenstellende Entwicklung. Umsatz und Ertrag entwickelten sich trotz anhaltender Herausforderungen der Pandemie gut (siehe auch Hintergrund). Bei den Erlösen erreiche man mit rund 230 Millionen Euro Rekordniveau.

Keinen Liefertermin verpasst

Herausforderungen gab es wegen der Pandemie auf Lieferantenseite, wie der designierte Chef Ralph Knecht erläuterte. Zwischenzeitlich habe man es mit Preiserhöhungen für einzelne Bauteile von 30 bis 40 Prozent zu tun bekommen. „Mittlerweile hat sich die Lage aber etwas beruhigt“, so Rainer Kurtz. Knecht berichtete, dass die Probleme oft kleinerer Art sind, dann aber „unerwartet“ und relativ kurzfristig auftreten. Im Ergebnis hat man laut Knecht 2020 und 2021 keinen einzigen Liefertermin verschieben müssen.

Mit Änderungen der Produktionsprozesse und mit Hilfe des internationalen Netzwerks könne man rasch die Schwierigkeiten umschiffen. Zudem sei ordentlich in Vorräte investiert worden. Die rapide steigenden Energiepreise bereiten Knecht kaum Sorgen, da die Produktion an den Standorten eher weniger energieintensiv sei.

Bis 2029 CO2-neutral

Zudem habe man mit der Nachhaltigkeitsoffensive „GoGreen 2050“ den Grundstein für weitere Energieeinsparungen gelegt, so Rainer Kurtz. Der Konzern soll demnach bis 2029, rechtzeitig zum 250-Jahr-Jubiläum, CO2-neutral agieren – „früher als es die Politik anstrebt“. Unter anderem arbeite man an der Umstellung des Fuhrparks auf E-Mobilität und investiere in zwei Solarkraftwerke. Auch ein kleines Wasserkraftwerk in Hasloch soll entstehen. Kurtz Ersa sei dem „UN Global Compact“ beigetreten, einer Initiative für nachhaltige und verantwortungsvolle Unternehmensführung. Nicht zuletzt stelle man „grüne Produkte“ wie etwa Maschinen, die sich der energieeffizienten „Radio Frequenz Technology“ bedienen.

Bei der Nachwuchsrekrutierung könne das Unternehmen auf die „Hammer Academy“ bauen. In dem 2020 gegründeten Ausbildungsunternehmen werden die Azubis neben ihren praktischen Tätigkeiten in den Betrieben durch eigene Know-how-Träger geschult.

Kurtz Ersa legt nach eigener Darstellung besonderen Wert auf familiäre Unternehmenskultur – nicht nur was die Unternehmensleitung und Besitzverhältnisse angeht. Es gebe noch einige Anlässe zum Feiern: Ersa wurde vor 100 Jahren gegründet – bei der Messe „Productronica“ werde man das bald mit den Kunden tun. Anschließend – sofern es die Umstände erlauben – auch ausgiebig mit der Belegschaft.

Mehrere Jubiläen

Zudem jährt sich Produktionsstart von Schaumstoffmaschinen in diesem Jahr zum 50. Mal. Rainer Kurtz erinnerte daran, wie sein Vater 1972 auf das anonyme Inserat eines schwäbischen Ingenieurs geantwortet habe, der einen Fabrikanten zur Herstellung solcher Maschinen suchte. Das Unternehmen Kurtz hatte seinerzeit eine jahrelange, verlustreiche Durststrecke zu absolvieren und war auf der Suche nach einem „Zukunftsprodukt“. „Heute sind wir in dieser Nische Weltmarktführer“, so Kurtz. Allerdings gibt es auch hier Herausforderungen, denn Kunststoffe genießen nicht den besten Ruf. Für den neuen Chef Ralph Knecht gibt es also weiterhin einiges zu tun.