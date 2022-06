Räuberischer Diebstahl auf dem Reinhardshof

Reinhardshof. Ein 16-Jähriger begab sich am Dienstag gegen 19.45 Uhr mit einem Freund in ein Lebensmittelgeschäft in der Willy-Brandt-Straße auf dem Wertheimer Reinhardshof. Dort nahm er eine Flasche Alkohol an sich und versteckte diese unter seinem T-Shirt. Die beiden passierten die Kasse ohne zu bezahlen. Daraufhin wurden sie vom Ladendetektiv angesprochen. Als sie weitergingen, wurde der 16-Jährige festgehalten und es kam zum Gerangel. Der 16-jährige Täter muss mit einer Anzeige (räuberischer Diebstahl) rechnen.

