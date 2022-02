Räte halten an Standort für Feuerwehrhaus fest

Hauptthemen der Sitzung des Marktgemeinderats Kreuzwertheim am Dienstagabend waren der Standort eines neuen Feuerwehrhauses in Kreuzwertheim und der Bedarf an vorschulischen Plätzen für die Kinderbetreuung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Kreuzwertheim. Zum geplanten Standort eines neuen Feuerwehrhauses in Kreuzwertheim erläuterte Bürgermeister Klaus Thoma bei der Sitzung in der Röttbacher Mehrzweckhalle, dass die Gemeinde den Bereich nördlich der Staatsstraße 2315 favorisieren. Das Landratsamt Main-Spessart habe mitgeteilt, der Standort sei aufgrund städtebaulicher und bauplanerischer Bedenken ungeeignet. Entsprechend sei die Suche nach einem Alternativstandort angeregt worden. Der Gemeinderat habe jedoch entschieden, den anvisierten Standort nördlich der Staatsstraße gegenüber den Märkten weiter zu verfolgen.

Im Kreuzwertheimer Gemeinderat notiert Bürgermeister Klaus Thoma gab mit Blick auf den Umbau und die Erweiterung des Kindergartens Birkenstraße in der Sitzung des Kreuzwertheimer Gemeinderats bekannt, dass für das Matschlabor eine freistehende Markisenanlage zum Preis von 8054 Euro brutto bei der Firma Ro-Flex (Karlstadt) beschafft wird. Für den Krippenbereich I soll ein großer Schirm (vier mal vier Meter) für 3626 Euro brutto, für den Krippenbereich II ein großer Schirm (vier mal fünf Meter) für 3918 Euro brutto gekauft werden. Für die Umbaumaßnahme am Fürstin-Wanda-Haus sei, so Thoma weiter, für die Elektroplanung das Angebot des Büros Jäger Elektroplanung (Gerolzhofen) zum Preis von 14 688 Euro angenommen worden. Wie der Bürgermeister erklärte, sei die Beschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs „HLF 20“ für die Feuerwehr Kreuzwertheim als notwendig erachtet und der Beschaffung zugestimmt worden. Los I (Fahrgestell) gehe an die Firma Daimler Truck AG (Nürnberg) zum Preis von 105 291 Euro, Los II (Auf- und Ausbau) an die Firma Schlingmann GmbH (Dissen) für 303 200 Euro und Los III (Beladung) an die Firma Ziegler (Giengen) zum Preis von 75 402 Euro. Thoma verwies auf den Informationsabend am Donnerstag, 17. Februar, ab 18 Uhr in der Mehrzweckhalle Röttbach, bei dem die Entwicklung des Anwesens des ehemaligen Gasthauses „Zum Engel“ in Unterwittbach erörtert werde. Der Bürgermeister sagte zur Auswertung der Geschwindigkeitsmessung in der Lengfurter Straße in Kreuzwertheim innerhalb eines Zeitraums von vier Wochen, „es wird fleißig zu schnell gefahren“. Über dererlaubten Geschwindigkeit lägen 53,7 Prozent der Fahrer. Der Bürgermeister berichtete üner einen Brief des Landrats des Kreises Ahrweiler, in dem dieser sich für die zuvor geleistete großzügige Soforthilfe bedankte. Anlässlich des 90. Ge-burtstags von Altbürgermeisterin Christa Schoenberg seien 1000 Euro gespendet worden. Aus dem Gremium kam der Hinweis auf einen Feuerwehreinsatz wegen einer Überflutung des Wittbachs. Als Dilemma wurde bezeichnet, dass der Graben nicht sauber gewesen sei. Mit viel Glück sei es kein Wasser in die Wittbachhalle gelaufen. Ein Gemeinderat forderte, anghesichts des Durchwühlens von Containern auf dem Wertstoffhof „eine rote Linie“ zu ziehen. Thoma versicherte, „das stellen wir ab“. hpw

Von der Gemeinde wurde die Regierung von Unterfranken im Oktober gebeten, die Rechtsauffassung des Landratsamts zu überprüfen. Dies sollte insbesondere auch unter dem Gesichtspunkt geschehen, dass das Feuerwehrhaus an dem geplanten Standort nördlich der Staatsstraße gegebenenfalls in neu auszuweisende Wohnbauflächen eingebettet werden könne. Die Regierung hat mit Schreiben vom 24. Januar Stellung genommen.

Rechtsauffassung ist korrekt

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Im Ergebnis, so Thoma, teile die Regierung mit, dass die Rechtsauffassung des Landratsamts nicht zu beanstanden sei. Für das Feuerwehrhaus und für zusätzliche Wohnbauflächen müsse die Gemeinde zunächst geeignete bestehende Flächenpotenziale betrachten. Grundsätzlich könne nachvollzogen werden, dass für die Feuerwehr ein verkehrsrechtlich gut erreichbarer Standort wichtig sei. Was die zusätzlich ins Spiel gebrachte Wohnbaufläche angehe, sei zunächst der Bedarf zu prüfen und durch Innenentwicklungspotenziale zu decken.

Im Falle des Feuerwehrhauses, erläuterte der Bürgermeister weiter, sei zunächst die vom Landratsamt vorgeschlagene Baufläche am Kreisverkehr der Staatsstraße 2315 zu nutzen. Komplizierte, kleinteilige Grundstücksverhältnisse, die ein eher zeitaufwendiges Verfahren nach sich ziehen, spielten bei der Sichtweise der Genehmigungsbehörde keine abwägungsrelevante Rolle. Die Gemeinde verfüge derzeit über keine ausreichend große zusammenhängende Fläche in dem potenziellen Standortbereich. Eine Zusammenlegung der Gemeindeflächen werde sich vermutlich nur im Rahmen eines Umlegungsverfahrens realisieren lassen. Als dessen Grundlage müsse zunächst ein rechtskräftiger Bebauungsplan aufgestellt werden.

Ein Gemeinderat befand den nun ins Auge gefassten Standort für das Feuerwehrhaus als „nicht gut“, verwies auf den Verkehr zu Stoßzeiten und schlug vor, die Straßenseite zu wechseln. Ein anderer Mandatsträger meinte, es sei ungünstig gewesen, Feuerwehrhaus und Wohnnutzung in Kombination zu setzen. Weiter hieß es, die Behörden hätten nicht beurteilt, ob ein Platz feuerwehrtechnisch sinnvoll sei. Man solle den Standort gegenüber den Märkten nun nicht aus Auge verlieren und alles parallel laufen lassen. Man könne nicht aufgeben, nur weil die Regierung dies so wolle. Thoma sagte, die Gemeinde könne die rechtliche Beurteilung nur zur Kenntnis nehmen und keine Rechtsmittel einlegen. Es sei möglich, dass sich eine Arbeitsgruppe mit dem Thema beschäftige.

Grunderwerb

Der Gemeinderat entschied einstimmig, am Standort nördlich der Staatsstraße 2315 für den Neubau des Feuerwehrhauses festzuhalten. Gleichwohl soll der Grunderwerb für den vom Landratsamt Main-Spessart und der Regierung von Unterfranken vorgeschlagenen Alternativstandort am Kreisverkehr Staatsstraße 2315 Richtung Hasloch getätigt werden. Eine Projektgruppe „Neubau Feuerwehrhaus“ soll sich zeitnah mit Detailfragen befassen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Ins Detail ging der Rathaus-Chef auf den örtlichen Bedarf an vorschulischen Plätzen für die Kinderbetreuung ein. Der Kindergarten Turnplatzstraße wurde zuletzt 2014/2015 grundlegend saniert, um den Krippenbereich erweitert und die Außenspielfläche neu gestaltet. Inzwischen hat die Zahl der betreuten Kinder im Regelbetrieb und im Krippenbereich deutlich zugenommen, verbunden mit einer Steigerung der Anzahl der Beschäftigten. Zudem gab es Änderungen am pädagogischen Konzepte sowie der Mittagsbetreuung mitsamt Essen.

In einem Elternbrief sei dargestellt worden, so Thoma, dass entsprechend große Zimmer für Teambesprechungen und Elterngespräche, Personalräume sowie ein Speiseraum für Regel- und Krippenkinder fehlen. Zudem sei der Küchenbereich nicht mehr zweckmäßig und viel zu klein, es fehlten Vorrats- und Lagerräume. Für Erzieherinnen und Eltern gebe zu wenige Parkplätze.

Nach Auskunft der Fachaufsicht des Landratsamts soll die Gemeinde ermitteln, ob grundsätzlich die Regel- und Krippenplätze in der Gemeinde ausreichend sind. Danach ist der Ist-Bestand mit dem empfohlenen Raumprogramm entsprechend den heutigen Erfordernissen durch einen Planer abzugleichen, um dann gegebenenfalls bedarfsgerecht planerische Erweiterungsvorschläge zu erstellen.

Thoma ging detailliert darauf ein, wie viele Betreuungsplätze laut Betriebserlaubnis in den Kindergärten der Gesamtgemeinde verfügbar sind, wie viele davon belegt sind und wie sich die Zahl der Geburten seit 2015 jährlich darstellt. Der Durchschnitt ergibt 34,86 Kinder pro Jahr. Der Bürgermeister kam zum Ergebnis, dass der derzeitige rechnerisch prognostizierte Bedarf mit den vorhandenen Plätzen noch abgedeckt werden könne.

Da die Betreuungsansprüche mit dem Geburtsmonat beginnen, die Plätze aber erst zum neuen Kindergartenjahr zur Verfügung stehen, könne es bei den Regelplätzen zu Kapazitätsproblemen kommen, so Thoma. Wolle der Gemeinderat dies künftig vermeiden, müsse die Berechnung auf das Ende des Kindergartenjahrs ausgerichtet werden. Das hätte zur Folge, dass zu Beginn Kapazitäten frei wären. Dann würden zusätzliche Plätze benötigt. Durch Erweiterungen der Einrichtungen in Haßloch und Schollbrunn würden sich Entlastungen ergeben. Zudem prognostiziere der Demografie-Spiegel des Statistischen Landesamts für Kreuzwertheim einen Rückgang der Kinderzahl bis 2033. Doch würden durch die Baugebiete in Röttbach und in Wiebelbach wieder Kinder dazukommen.

An Kapazitätsgrenze

Der Röttbacher Kindergarten gehe an seine Kapazitätsgrenze, führte Klaus Thoma weiter aus. 20 neue Kindergartenplätze würden eine Investition von zwei Millionen Euro erfordern. Mit „ein paar Plätzen mehr“ sei man auf der sicheren Seite. Die Arbeitsbedingungen für Erzieherinnen würden als „nicht gut“ erachtet, die Richtlinien müssten erfüllt werden.

Der Gemeinderat nahm den erstellten Bedarf an vorschulischen Plätzen für die Kinderbetreuung zur Kenntnis. Um Kapazitätsprobleme und Wellenbewegungen aufzufangen, soll bei der Planung von Umbau und Erweiterungsmaßnahmen geprüft werden, ob Krippenplätze geschaffen werden können. Insbesondere die Zahl der prognostizierten Krippenplätze sei schwierig vorherzusagen. Der Bedarf werde vermutlich noch etwas über dem ermittelten Bedarf liegen. Die Entwicklung müsse durch eine jährliche Aktualisierung im Auge behalten werden, um rechtzeitig Maßnahmen ergreifen zu können.

Das Gremium beauftragte die Verwaltung, drei Vergleichsangebote von erfahrenen Architekturbüros einzuholen. Das Büro solle die Ist-Zustände der Kindergärten Turnplatzstraße und Röttbach mit dem empfohlenen Raumprogramm abgleichen und planerische Erweiterungsvorschläge erstellen. Zur zwischenzeitlichen Verbesserung der Parkplatzsituation soll der Stellplatz gegenüber der Alten Schule vormittags weitestgehend den Beschäftigten des Kindergartens vorgehalten werden.