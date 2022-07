Radwegekonzept für Wertheim läuft langsam an

Wertheim. Der Wertheimer Gemeinderat beschloss im November vergangenen Jahres einen Maßnahmenkatalog, um die Stadt für Radfahrer attraktiver zu gestalten. Inzwischen erfolgte eine Priorisierung und eine Festlegung, welche Maßnahmen noch in diesem Jahr umgesetzt werden. So soll unter anderem die Radwegeführung entlang des Tauberparkplatzes optimiert werden und Anlehnbügel oder Parkboxen zum Abstellen der Räder an mehreren Stellen in der Stadt aufgebaut werden.

