Radfahrer stoßen zusammen

Wertheim. Zwei Fahrradfahrer sind am Samstag bei einem Zusammenstoß bei Wertheim schwer verletzt worden.

Auf der Strecke zwischen Waldenhausen und Wertheim hatte ein 23-jähriger Rennradfahrer am Samstag zwei vorausfahrende Radler überholen wollen. Vermutlich übersah der junge Mann dabei einen 51-Jährigen, der ihm auf einem Fahrrad entgegenkam.

Es kam zur Kollision der beiden Fahrradfahrer, bei der der 51-Jährige so schwer verletzt wurde, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden musste. Auch der 23-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Rädern entstanden Schäden in Höhe von rund 2500 Euro. pol