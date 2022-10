Elsenfeld. Zu einem folgenschweren Unfall kam es am Samstag in Elsenfeld (Landkreis Miltenberg). Ein 42-jähriger Radfahrer überquerte gegen 12.30 Uhr die Fahrbahn auf der Staatsstraße 2308 und wurde von einem Pkw erfasst. Der Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der 81-jährige Pkw-Fahrer zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu.

