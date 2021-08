Radfahrer haben keine Lobby

Der neben der Neuen Steige L 508 verlaufende Fußweg, ab der Einmündung Alte Steige bis nach Vockenrot, darf seit etwa zwei Jahren als Radweg genutzt werden. Es ist nicht die ideale Lösung, aber eine Lösung, die funktioniert. Die Sicherheit ist in jedem Fall besser als auf der viel befahrenen Landstraße. Wären auf der 3,5 Kilometer langen Strecke nicht zehn Einfahrten, welche den Fußweg queren, und die gleichzeitig zwanzig zum größten Teil 15 Zentimeter hohen Bordsteinquerungen, die zwar schlampig mit Asphalt angeschrägt sind, aber bei jeder Fahrt es zwanzig unnötige Schläge auf den Rücken und das Fahrrad gibt.

Man kann sich den Aufschrei nicht vorstellen, die Autolobby bekäme so etwas vorgesetzt. Radfahrer haben leider keine Lobby, und das muss sich ändern. Im Zuge der Straßensanierung wurde die Einfahrt Neue Steige umgebaut. Geändert hat sich nach dem Umbau für Radfahrer nichts. Obwohl innerhalb von einer Woche gleich zweimal an den Bordsteinen gearbeitet werden musste, kam man nicht auf eine intelligentere Lösung, das heißt einer Querung ohne Bordsteine, Fußweg und Einfahrt auf einem Niveau.

Man baute wie schon vor 52 Jahren, und es müssen weiterhin Schläge auf den Rücken hingenommen werden.

Ein niveaugleicher Übergang wäre auch besser für Gehbehinderte, Rollator- und Rollstuhlfahrer. Ich war 35 Jahre Straßenbauer, davon 32 Jahre an verantwortlicher Stelle, war auch zehn Jahre in einem Amt und kann mir ein Urteil darüber leisten.

Letztendlich wird der Radweg von einigen tausend Bewohnern der Stadt auf der Höhe und aus dem weiteren Umland genutzt, ganz anders als ein Radweg in Kembach. Ich plädiere dafür, dass dieser Zustand an der beschriebenen Einfahrt, noch in dieser Bauphase geändert wird und werbe für Mitstreiter, die bereit sind, sich einzusetzen für eine schnelle Beseitigung der weiteren Missstände auf der genannten Strecke und auch den fahrradfreundlichen Verkehrsminister mit ins Boot zu nehmen.