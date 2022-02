Rad- und Gehweg bei Eichel gesperrt

Wertheim. Das Land saniert den Rad- und Gehweg entlang der L 2310 zwischen Wertheim und Eichel. Die Arbeiten zur Erneuerung der Fahrbahndecke beginnen am Dienstag, 8. Februar, und dauern voraussichtlich bis Ende März. In diesem Zeitraum ist der Rad- und Gehweg auf der Mainseite zwischen der Einmündung Am Eicheler Eck und dem Parkplatz Schlösschen gesperrt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Fußgänger und Radfahrer werden in Eichel über die Fußgängerampel – Eicheler Höhenweg – Untere Heeg – Hofgartenstraße und am Schlösschens entlang bis auf Höhe Einmündung Amselweg und umgekehrt umgeleitet. Auf Höhe Amselweg wird zur Querung der Landesstraße eine provisorische Fußgängerquerungshilfe errichtet. Während der Bauarbeiten wird die Fahrbahn der Landesstraße eingeengt und die Querungshilfe auf Höhe Schlösschen vorübergehend abgebaut. Buss können die mainseitige Haltestelle auf Höhe Ruderhaus nicht anfahren. Die Fahrgäste sollen die Haltestelle in Eichel nutzen. stv

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2