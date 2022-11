„Rabe Socke“ kurzerhand zwei Mal aufgeführt

Wertheim. Als richtiger Publikumsmagnet erwies sich am Freitag der kleine „Rabe Socke“, der pünktlich zum Ferienende im Arkadensaal zu Gast war.

Tim Sperlich und sein Frau Nancy sind mit ihrem kleinen Theater „Rabenberg“ aus Burgreppach bereits alte Bekannte in Wertheim. Mit „Petersson und Findus“ hatten sie bei ihrem Auftritt im März dieses Jahres wohl bleibenden Eindruck bei den jungen Zuschauern hinterlassen. Denn bei der jüngsten Vorführung war das Interesse derart groß, dass sie nicht nur bis zum letzten Platz ausverkauft war, sondern aufgrund des riesigen Andrangs kurzerhand sogar direkt im Anschluss eine zweite Vorstellung aufgeführt wurde.

Die Leute seien sehr dankbar, dass nach Corona wieder etwas geboten werde, sagt Tim Sperlich im Gespräch mit den FN: „Das Publikum gibt uns etwas zurück.“ Insgesamt begleiteten rund 200 Zuschauer den kleinen „Rabe Socke“ bei seinem Rennen mit dem passenden Namen „Alles saust um die Wette“.

Jedem Moment merkt man dabei an, wie viel Herzblut das Künstlerpaar sowohl beim Schreiben der Stücke als auch der Umsetzung dabei ist. Mit viel Humor und Liebe zum Detail wird die selbst geschriebene Geschichte vor selbst bemalten Leinwänden dargestellt. Ein Pilz mit Drehwurm, aber auch die lustigen Dialoge sind nur ausgewählte Momente, um Kinderherzen höher schlagen zu lassen.

Natürlich darf am Ende auch die Botschaft des Stückes nicht fehlen – in diesem Falle, dass sich Schummeln nicht lohnt.

Lektion gelernt

Denn bei dem großen Wettrennen versucht der kleine Rabe Socke seine Freunde mit einigen unerlaubten Machenschaften auszutricksen, um an den verlockenden Preis in Form eines Riesen-Lollis zu kommen. Die Kinder wissen genau, was erlaubt ist – und was nicht.

Wenn beispielsweise der Rabe Socke verbotenerweise die Limonade von Frau Dachs austrinkt, rufen sie ganz laut. Am Ende, wie soll es anders auch sein, aber lernt der kleine Rabe seine Lektion und beschützt nicht nur seinen Freund vor dem bösen Tiger, sondern kümmert sich um seine kurz vor der Ziellinie verunglückten Freunde anstatt selber darüber zu fahren.

Und so sind die 45 Minuten schnell vorbei. Nur gut, dass der nächste Auftritt in Wertheim bereits im kommenden Frühjahr geplant ist. Mal schauen, welcher Kinderheld dann zu Gast sein wird. kg