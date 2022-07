Queen of Metal gibt in Wertheim Konzert

Wertheim. Die „Queen of Metal“ kehrt zurück auf die Wertheimer Burg. Nach dem gefeierten Konzert in 2018 und einer Corona-bedingten Absage im vergangen Jahr will Doro Pesch am Samstag, 16. Juli, um 20 Uhr den Burggraben zum Beben bringen.

Wie es in der Ankündigung der Stadt Wertheim heißt, ist Doro Pesch t das Aushängeschild des deutschen Heavy Metal und wohl weltweit die bekannteste Vertreterin der harten Klänge aus Deutschland. Dass sie eine lebende Legende ist, weiß die Welt spätestens seit 2013, als die „Queen of Rock & Metal“ in England bei den renommierten „Golden Gods Awards“ den erstmals verliehenen „Legends-Award“ erhielt. Nur drei Monate später wurde ihr die gleiche Ehre in Deutschland zuteil: Sie erhielt den deutschen Metal Hammer „Legend“-Award.

Seit 35 Jahren steht Doro Pesch als Heavy Metal-Künstlerin auf der Bühne. Am 16. Juli spielt sie bereits zum zweiten Mal in Wertheims historischem Gemäuer. Foto: Frank Dursthoff © Frank Dursthoff

Mit dabei hat Doro Pesch bei ihrem Konzert auf der Burg die Band „Voodoo Kiss“.

Tickets, die für das Konzert im vergangenen Jahr erworben wurde, behalten nach Angaben der Veranstalter ihre Gültigkeit.