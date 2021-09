Quadratmeterpreisevon fast 150 Euro

Wertheim. Einstimmig billigte der Ausschuss für Verwaltung und Finanzen die Grundstückspreise für die Neubaugebiete „Talbuckel/Talgraben“ in Dertingen (16 Bauplätze) sowie „Galgen, Ober dem Satzenberg“ (25 Bauplätze). Die Quadratmeterpreise liegen auf gleichem Niveau: In Reicholzheim müssen Bauherren 149 Euro berappen, in Dertingen sind es 148 Euro.

Vor dem Beschluss entspannte sich im Ausschuss eine Diskussion um die Frage, wie künftig bei steigender Nachfrage „alle zum Zuge kommen“ können, wie es Songrit Breuninger (Freie Bürger) formulierte. Besonders im Wertheimer Osten sei die Nachfrage auch von auswärtigen Interessenten groß. In Bad Mergentheim wende man beispielsweise ein Punktesystem an, das verschiedene Faktoren berücksichtigt.

Fachbereichsleiter Helmut Wießner erläuterte, dass man bei der Stadtverwaltung derzeit ein System entwickle. „Es wird kommen“, sagte er und ergänzte: „Das muss aber rechtssicher sein.“ wei