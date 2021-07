Protest gegen Logistikzentrum

Bettingen. Oberhalb der Firma Gerresheimer in Bettingen gibt es eine sechs Hektar große Freifläche. Fast drei Hektar will nun eine große Möbelkette vom Privateigentümer kaufen, um darauf ein riesiges Logistikzentrum zu bauen. Dieses Zentrallager soll die Größe von 240 Meter auf 72 Meter haben und etwa 13 Meter hoch werden.

Dass die Bettinger sich gegen dieses Vorhaben stellen werden, wurde bereits auf der kürzlich stattgefundenen Ortschaftsratssitzung sehr deutlich von den Bürgern formuliert (wir berichteten, 6. Juli) und ebenso auf der Sitzung des Bauausschusses am vergangnen Montag. Sie führen weitere Lichtverschmutzung, Lärmbelästigung und durch mindestens 80 Lkw am Tag einen nicht mehr zu verkraftenden Verkehr in dem kleinen Ort als stichhaltige Argumente an. „Wir werden immer mehr belastet, irgendwann muss Schluss sein“, wurde da beispielsweise geäußert. Schon auf dieser Sitzung wurde deutlich, dass sich die Bettinger Bürger verschiedener Möglichkeiten des Protests bedienen werden, wenn am Vorhaben festhalten wird. Noch ist keine Entscheidung weder in der einen noch in der anderen Richtung gefallen. Und so wurde am Donnerstagabend ein erster Schritt des Widerstands vollzogen.

Die Naturschutzgruppe „Unteres Aalbachtal“ hängte an vier Stellen sehr gut sichtbar Transparente auf. „Klein und Fein statt XXL, Es reicht! Bettingen erträgt kein weiteres Logistikzentrum oder Zentrallager mehr!“ ist darauf zu lesen. Eines der großen Banner hängt beispielsweise in der Nähe der Firma Gerresheimer, ein weiteres direkt über der L 2310 zwischen Abzweig Bettingen und dem Autohof, an der Brücke zwischen Bettingen und Lindelbach.

„Ich heiße die Aktion absolut gut, weil auch ich der Meinung bin, dass wir kein weiteres Lager dieser Art verkraften“, sagt Ortsvorsteher Ralf Tschöp auf Nachfrage. Eher wolle man dafür sorgen, dass die Fläche für kleinere Gewerbe entwickelt wird, so Tschöp. Von den betroffenen Parteien gab es noch keine Reaktion, wohl aber von vielen Bettinger Bürgern. Und die fielen laut Ortsvorsteher durchweg positiv aus.

