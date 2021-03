Wertheim. Bei der Sitzung des Ausschusses für Verwaltung und Finanzen sprach Anna-Lena Szabo (SPD) Probleme bei der Sozialarbeit an der Otfried-Preußler-Grundschule an. Zuvor war ein Brief der der Schulleitung an die Stadträte verteilt worden. Es geht um die derzeit zu 75 Prozent besetzte Sozialarbeitsstelle. Nach der Rückkehr aus der Elternzeit der ursprünglichen Stelleninhaberin stehen nur noch 50 Prozent zur Verfügung. Dies sei angesichts der pandemiebedingten Herausforderungen zu wenig. Dezernatsleiter Helmut Wießner sagte dazu, dass man an einer Lösung arbeite, im Moment aber kaum eine Erhöhung der Stellenanzahl kaum möglich sei. wei