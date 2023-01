Probelauf: Ohne Straßenbeleuchtung in vier Wertheimer Ortschaften

Wertheim. Der Probelauf der Stadt Wertheim zur Nachtabschaltung der Straßenbeleuchtung beginnt am Wochenende. Von 0.30 bis 4.30 Uhr bleibt es in Dörlesberg, Nassig, Waldenhausen und Höhefeld dunkel. Die vier Ortschaften haben sich bereit erklärt, mit dieser Energiesparmaßnahme in einer Testphase Erfahrungen zu sammeln.

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, haben das Referat Tiefbau und der Eigenbetrieb Gebäudemanagement der Stadt in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken die Nachtabschaltung vorbereitet. Neben rechtlichen Klärungen waren auch einige technische Voraussetzungen zu schaffen. Die Abschaltung erfolgt per Zeitschaltuhren, die beschafft und eingebaut werden mussten. In drei Ortschaften war auch die Beleuchtung der Feuerwehrhäuser nachzurüsten, damit im nächtlichen Notfall ein sicheres Ausrücken möglich ist.

Mit dem Probelauf in den vier „Test-Ortschaften“ will die Stadt ausloten, welche Auswirkungen die stundenweise Nachtabschaltung der Straßenbeleuchtung hat. Die Dunkelphase dauert vier Stunden. Sie wurde mit Rücksichtnahme auf das Sicherheitsempfinden der Bürger „bewusst kurzgehalten“, so die Verwaltung. Diese wird die Erfahrungen des Probelaufs nach etwa einem Monat auswerten und die Ausweitung auf weitere Orte prüfen.

Die Straßenbeleuchtung ist Teil des Maßnahmenbündels, das die Stadt Wertheim zur Energieeinsparung auf den Weg gebracht hat. Die Reduzierung der Beleuchtung dort, wo es technisch und rechtlich möglich ist, ist bereits umgesetzt. Die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED soll in den nächsten Jahren forciert und flächendeckend ausgeweitet werden. Langfristiges Ziel ist, die Straßenbeleuchtung so umzurüsten, dass sie in unterschiedlichen Modi – Dimmen, Abschalten oder Schalten nach Bewegungsintensität – und flexibel nach der jeweiligen Erfordernis gesteuert werden kann.