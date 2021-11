Prinzessin Tina und Prinz Lukas regieren

Reicholzheim. „Es ist vollbracht“: So oder zumindest so ähnlich konnte man die gelöste Stimmung bei allen Beteiligten der Faschingseröffnung des Reicholzheimer Narrenclubs (RNC) deuten. Mussten sie doch allesamt länger als sonst auf diesen Moment warten, weil der Fasching 2020/21 wegen der Pandemie nicht stattfinden konnte. Am 11.11. war es dank konsequent angewendeter Corona-Regeln möglich: Die heiß ersehnte fünfte Jahreszeit konnte standesgemäß begrüßt werden. Und wie in Reicholzheim üblich, wurde dies ausgiebig zelebriert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach der Begrüßung der zahlreich erschienenen Narren durch Sitzungspräsident Carsten Schmidt wurde direkt der erste Programmpunkt angegangen – das Tippen, werd as neue Prinzenpaar wird. Dem erfolgreichen Tipper winkt immer ein attraktives Präsent. Viel wurde diskutiert, abgewogen, favorisiert und wieder verworfen. Man kam ins Gespräch, stellte gemeinsam Theorien auf und verwarf sie wieder. Die Zeit verging wie im Flug, so dass unversehens bereits der nächste Programmpunkt anstand: Die Vorstellung des Bühnenbildes mit anschließender Motto-Findung. Todd Heimer stellte hierzu seinen Entwurf vor: eine Bibliothek mit meterlangen und -hohen Bücherregalen samt Leseecke – alles in einem erhabenen Ambiente.

Inspiration genug für die Anwesenden, um im Anschluss Mottosprüche in der Bandbreite von Ballermann bis Hochkultur, Schüttelreim bis Epigramm oder kindgerecht bis nicht mehr jugendfrei zu kreieren. Nach Durchgang aller Vorschläge – teils unter großem Gelächter – wurde von allen Anwesenden als neues Kampagnenmotto „Bücher, Filme und Gedichte, der RNC schreibt heut‘ Geschichte“ auserwählt.

Prinzenpaar getippt, Motto festgelegt, kurz vor 22.11 Uhr steuerte der Abend direkt auf den lang erwarteten Höhepunkt zu, der Verabschiedung des alten und der Bekanntgabe des neuen Prinzenpaares.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Längste Regentschaft beendet

Prinzessin Lisa „die kreative Fee aus Übersee“ und Prinz Patrick „der fränkische Hammer“ übergaben nach der längsten Regentschaft in der Geschichte des RNC ihre Ämter an die Nachfolger, Prinzessin Tina „die weitgereiste Wassernixe“ (Tina Romag) und Prinz Lukas „der heimatverbundene Traubenflüsterer“ (Lukas Bernhard). Die neuen Regenten zeigten sich geehrt von der Wahl und waren sich mit dem Narrenvolk einig, endlich wieder einen bunten, spannenden und fröhlichen Fasching zu feiern.

Übrigens, richtig getippt hatte das von Christine Schlör „gecastete“ Prinzenpaar niemand – wieder einmal. rnc