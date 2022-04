„Präsi“ sorgte für äußerst kurzweilige Sitzung

Rekorde und Premieren prägten die Jahreshauptversammlung des VfB Reicholzheim, der nach der pandemiebedingten Pause einiges aufzuholen hatte. Allein 135 Ehrungen langjähriger Vereinsmitglieder standen auf der Tagesordnung

Reicholzheim. Wer denkt, dass bei einer solchen Flut an Würdigungen und den üblichen Regularien Langeweile aufkommen könnte, hat die Rechnung ohne Reicholzheims „Präsi“ Carsten Schmidt gemacht. Dem Vorsitzenden des mitgliederstarken VfB gelang es wieder einmal, als Moderator trotz vermeintlich trockener Themen eine Stimmung wie bei einer Prunksitzung zu erzeugen.

Ehrennadel in Gold

Dementsprechend lang anhaltend war der Applaus, als Schmidt zusammen mit Ortsvorsteher Sebastian Sturm für 20 Jahre Vorstandstätigkeit geehrt wurde. Sogar der Badische Sportbund schickte mit Michael Geidl einen Vertreter, der dem Vorsitzenden eine Ehrennadel in Gold überreichte. Immerhin knapp 90 Mitglieder hatten sich diese Würdigung ihres „Präsi“ nicht entgehen lassen. Quasi nebenbei ließen sie sich auf den neuesten Stand in Sachen VfB-Aktivitäten bringen.

Zeugnis für die hervorragende Arbeit des VfB ist die Zahl der Mitglieder, die trotz der Pandemie und einem deutlich eingeschränkten Angebot weiter angewachsen ist und bereits an der magischen 1000er-Marke kratzt. Zur Relation: Die Ortschaft Reicholzheim selbst hat rund 1220 Einwohner.

Als größere Investitionen in den vergangenen Jahren nannte Schmidt ein neues Dach für die „Asbachhalle“, die Aufwertung des Beachplatzes um Sitzgelegenheiten sowie Strom- und Wasseranschluss und die Umstellung auf LED-Flutlicht an beiden Sportplätzen. Es folgten die Berichte aus den Abteilungen.

Fußball: Marcel Hahn erinnerte im Namen des Spielausschusses an die verlorene Landesligarelegation nach der Vizemeisterschaft in der Saison 2018/19. Als Entschädigung folgte der Gewinn der Stadtmeisterschaft (4:0 gegen Nassig) auf dem Fuß. Während der Corona-Krise ruhte der Ball dann bis zu acht Monate am Stück. „Wir sind sehr dankbar, dass uns alle Jungs in dieser schweren Zeit die Treue gehalten haben und uns wieder vollumfänglich zur Verfügung gestanden sind“, so Marcel Hahn.

Im September 2021 belohnten sich die Kicker mit dem Sieg im Kreispokal, der damit erstmals nach Reicholzheim ging. Als Motor hinter diesem Erfolg verwies Hahn auf den scheidenden Trainer Rafael Gogollok, der innerhalb von sechs Jahren eine „homogene und erfolgreiche Mannschaft geformt hat“. Sein Nachfolger steht bereits fest: „Mit Alex Jesser haben wir für die Saison 2022/23 einen tollen, spielstarken Spielertrainer, der für neue Impulse sorgen wird.“

Für seinen Nachwuchs bietet der VfB in allen Jahrgängen eine Jugendmannschaft: von den Bambini bis zu den A-Junioren. Während die jüngeren Jahrgänge bis zur E-Jugend in Reicholzheim trainieren und spielen, führen Jugendspielgemeinschaften mit Hundheim, Külsheim und Uissigheim ab der D-Jugend teils zu vielen Kilometern auf der Straße. Die Eltern sind dementsprechend mit Fahrdiensten eingebunden.

Volleyball: Für Karsten Burkard war die Volleyballstadtmeisterschaft „dahoam“ im Jahr 2019 etwas ganz Besonderes, weil die Reicholzheimer Teams dabei ihren Sport vor einem größeren Publikum präsentieren konnten. Ebenso bedeutend ist für den Abteilungsleiter das VfB-eigene Beachfeld, das gerade in Coronazeiten – sobald es rechtlich möglich war – „immer sehr gut besucht war“. Aktuell bietet die Volleyballabteilung Training für fünf Gruppen an.

Der Nachwuchs tritt in diesem Jahr erstmals unter dem Namen „AnanAss“ auf Turnieren an. Die dritte Mannschaft, aka „Pacman“, ist in die Bezirksliga Mixed aufgestiegen. Die Spieler der zweiten Mannschaft, die „Dinos“, haben es auf ihre alten Tage zum wiederholten Mal geschafft, als Meister in die Landesliga aufzusteigen. Und die erste Mannschaft – die auch nicht mehr ganz so „jungen Wilden“ – tritt nach ihrem Titelgewinn weiterhin in der höchsten Mixed-Liga an.

Die sensationelle Bilanz der jüngsten Saison – mit drei Meisterschaften im normalen Ligabetrieb, einer im 4:4-Modus, zwei Titelgewinnen in der Beachliga und einem Pokalsieg – riefen sogar Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez auf den Plan. Er gratulierte dem VfB und der Volleyballabteilung in einem Schreiben zu ihrem „bemerkenswerten“ sportlichen Erfolg.

Turnen: Die Turnabteilung des VfB musste in den Pandemiejahren Federn lassen. „Unsere älteste Gruppe ,Immerflott’ ist leider seit dem letzten Jahr nicht mehr aktiv“, berichtete Abteilungsleiterin Tatjana Goldschmitt. Noch dazu kann der VfB seit dem Vorjahr das Leistungsturnen nicht mehr anbieten, weil C-Trainerin Andrea Sommer zwischenzeitlich nach Köln gezogen ist. Weiterhin im Angebot sind Kurse für Kinder vom Baby- bis zum Grundschulalter sowie Step Aerobic, ein Jedermann-Turnen am Freitag und zertifizierte Gesundheitskurse wie das „Rücken-Fit“.

Geringe Fluktuation

Die Neuwahlen brachten anschließend wenig Neues. Lediglich Klaus Bruckbauer, Gabi Ehrlenbach und Martin Zeltner schieden aus dem Vorstand aus. Abschließend kündigte Carsten Schmidt das Dorfturnier für das erste Juli-Wochenende sowie das Brückenfest für das erste August-Wochenende an. Ende November will der VfB dann sein WM-Studio anbieten.