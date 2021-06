Pop und Salsa auf dem Mainplatz

Wertheim. Wer gerne auch mal ohne Partner das Tanzbein schwingt, hat dazu am Freitag, 2. Juli, Gelegenheit: Ab 18.50 Uhr treffen sich Tanzlustige sich auf der Wiese am Mainplatz für eine kostenlose halbstündige Tanz-Session. Unter Anleitung von Edith Peter tanzen die Teilnehmer Pop, Salsa oder Aerobic-Dance.

Das gemeinsame Tanzen soll künftig bei gutem Wetter wöchentlich stattfinden, sofern der Mainplatz nicht durch eine andere Veranstaltung belegt ist. Fitness- und Gesundheitstrainerin Edith Peter hat sich zu dieser Initiative durch Erfolge in anderen Städten inspirieren lassen. So finden Tanz-Sessions für Jedermann beispielsweise regelmäßig im Nilkheimer Park in Aschaffenburg statt.

Die einfachen und für jeden erlernbaren Tänze sind passend zur Musik choreographiert. Die Tänzerinnen und Tänzer bewegen sich in Reihen und Linien vor- und nebeneinander. Nach jeder einstudierten Bewegungsfolge gibt es eine Viertelkreis-Drehung – ähnlich wie im „Line Dance“ zu Country- und Western-Musik. Jede Woche wird die gleiche Schrittfolge zur gleichen Musik getanzt. Nach und nach kommen weitere Tänze zur Choreographie dazu. Für den Anfang kündigt Edith Peter zwei Tänze an: den „Miami“ und den „Jerusalem“ oder den „Belgischen“. Die Veranstaltung ist kostenlos, Spenden sind erwünscht. stv