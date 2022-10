Polizisten beleidigt

Wertheim. Als zwei Polizisten und eine Polizistin einen justizbekannten Mann in einem Wertheimer Ortsteil aufsuchten, um 96 Euro Bußgeld einzutreiben, nannte er sie „lächerlich“, „ Kasper“, duzte sie, obwohl die Beamten das zurückwiesen, und warf ihnen 100 Euro vor die Füße mit den Worten: „Der Rest ist Trinkgeld, kauft Euch etwas dafür“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Lange Latte an Vergehen

Das Verhalten des 46-Jährigen wertete die Staatsanwaltschaft als Beleidigung, und das Amtsgericht Wertheim teilte nun diese Einschätzung. Angesichts von 35 Einträgen im Bundeszentralregister, beginnend 1992, kam im Urteil nur eine Freiheitsstrafe in Betracht, und wegen fehlender Reue erfolgte keine Aussetzung der zwei Monate zur Bewährung.

Das Bußgeld hatte das Amt für öffentliche Ordnung der Stadt Wertheim wegen „falschen Parkens“ verhängt. Da trotz Mahnung kein Geld einging, verständigte es die für Wertheim zuständige Staatsanwaltschaft Mosbach, und diese übermittelte an die Wertheimer Polizei einen „Vorführungsbefehl“ für den Angeklagten. Dabei reichen die Möglichkeiten zur Erzwingung der Zahlung bis zur kurzzeitigen Verbringung des Mannes aufs Revier.

Mehr zum Thema Prozess Wertheimer Amtsgericht: Abgelaufener Pass führte auf Spur des Beschuldigten Mehr erfahren

Die Beamten kannten das aufbrausende Naturell des Beschuldigten und klingelten am 18. Mai 2022 zu dritt mit Corona-Maske vor Gesicht und Nase an seiner Haustür. Es war 7.30 Uhr, die „übliche Zeit“, um jemanden auch anzutreffen. Der Angeklagte war wegen seiner Arbeit nach eigenen Angaben erst um 4 Uhr ins Bett gekommen, fühlte sich provoziert und schimpfte an Fenster und Haustür wegen der Schlafunterbrechung. Seiner Mutter sagte er, sie solle mit diesen Kaspern nicht reden. In der Verhandlung räumte der Beschuldigte „lächerlich“ und „Maskengekaspere“ ein, „verpisst Euch“ bestritt er. Der Tatbestand war aber auch so erfüllt. Bei den Voreintragungen handelt es sich um Fahren ohne Fahrerlaubnis, Beleidigung, Diebstahl, Betrug, Unterschlagung, Körperverletzung, Widerstand u.a. Teilweise waren die Strafen abzusitzen.

Extreme Respektlosigkeit

Im jetzigen Fall nannte der Angeklagte die Belastungszeugen unglaubwürdig und beantragte die Einstellung des Verfahrens. Die Richterin sprach im Urteil dagegen von extremer Respektlosigkeit. Der Beschuldigte dazu: „Drei Polizisten sind beim Lügen erwischt worden, mein Anwalt regelt das!“ goe