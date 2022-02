Polizist in die Hand gebissen

Wertheim. Auf dem Balkon seiner Wohnung auf dem Wartberg machte im Juni ein Mann Musiklärm. Außerdem beleidigte und bedrohte er Frauen auf anderen Balkonen, indem er unter anderem erklärte, was er mit ihnen und ihren Kindern sexuell tun werde. Gegenüber der Polizei weigerte sich der 25-Jährige, seinen Personalausweis zu zeigen. Auf dem Revier wehrte sich gegen die Erfassung der Fingerabdrücke mit einem Gerät. Einem Polizisten biss er in die Hand.

Wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstands und Körperverletzung verurteilte jetzt das Amtsgericht Wertheim den 33-Jährigen aus Kamerun zu einer Strafe von sechs Monaten mit Bewährung. Er muss an den geschädigten Polizisten 300 Euro Schmerzensgeld zahlen.

Der Angeklagte befindet sich seit 2015 in Deutschland. 2016 verurteilte ihn das Schöffengericht Tauberbischofsheim wegen Abgabe von Drogen an Personen unter 18 Jahre zu einer Bewährungsstrafe von 15 Monaten. Es folgte eine Strafe wegen Fahrens mit der Deutschen Bahn ohne Fahrschein und in 2020 eine weitere wegen unerlaubter Einreise in die Bundesrepublik Deutschland. Der Asylantrag des Mannes war abgewiesen worden.

Verwaltungsmitarbeiter bedroht

Nach dem Vorfall im Juni kündigte die Stadtverwaltung dem Beschuldigten die Wohnung. Im August teilte ihm ein Mitarbeiter in der Wohnung mit, er werde in eine andere Wohnung verlegt. Der Angeklagte antwortete seinem Gegenüber, wenn er noch mal komme, werde er die Wohnung nicht lebend verlassen.

In der Verhandlung verzichtete der Verwaltungsmitarbeiter auf eine Strafverfolgung wegen Bedrohung. Das Verfahren wurde dazu eingestellt. Der Beschuldigte sprach von Kindern und Frau oder Freundin in Kamerun, die er nach Deutschland holen wolle. Seit Dezember hat er eine kleine Arbeitsstelle.

Der Polizist berichtete, der 25-Jährige habe auf der Fahrt zum Revier aus tiefster Luftröhre in den Streifenwagen gespuckt und im Revier mit den geschlossenen Händen einen Stuhl durchs Zimmer geworfen. Später sei der Mann weinerlich geworden. Der Atemalkoholtest ergab umgerechnet eine Blutalkoholkonzentration von 0,5 Promille.

Die Richterin betonte, der Angeklagte wolle als Mensch behandelt werden, dann müsse er das gegen andere auch tun. Wegen neuer Vorfälle vor wenigen Tagen mit Ruhestörung und Bedrohung von Personen auf Balkonen im Nachbarhaus sei eine andere Wohnung das Beste. goe