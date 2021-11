Autofahrer, die dieser Tage auf der Willy-Brandt-Straße unterwegs sind, bekommen die Bauarbeiten an der zukünftigen Polizeisporthalle direkt zu spüren. Für die Tätigkeiten an der Außenfassade wurde ein Gerüst nahe an der Straße gestellt.

Für einige Wochen wird nun der Verkehr durch einen Ampelbetrieb einspurig an der Baustelle vorbeigeführt. Unmut wegen der Beeinträchtigung macht sich

...