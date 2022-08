Polizeibeamter bei Einsatz in Wertheim verletzt

Wertheim. Ein verletzter Polizeibeamter war die Folge eines Einsatzes in Wertheim am Mittwoch. Die Beamten wurden gegen 12.45 Uhr in die Bahnhofsstraße gerufen, weil ein Zugführer Probleme mit einem 29-jährigen Fahrgast hatte, der seine medizinische Maske nicht tragen wollte. Den Zug wollte er jedoch auch nicht verlassen. Gegenüber den eingesetzten Polizisten war der Mann aggressiv und wollte weiterhin den Zug nicht verlassen, so dass die Beamten den 29-Jährigen aus dem Zug tragen mussten. Hierbei wehrte er sich gegen die Maßnahme, weshalb er Handschellen angelegt bekam. Der Mann muss nun mit einer Anzeige wegen Wiederstand gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.

