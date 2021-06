Polizei rettet Frau das Leben

Lohr. Die Frau war aus bislang unbekannten Gründen mit ihrem Renault von der Straße in die Lohr gestürzt. Eine Zeugin hatte die zufällig vorbeifahrende Streifenbesatzung auf das Auto im Fluss hingewiesen. Ein Polizist sprang sofort ins Wasser. Noch bevor er das Auto erreicht hatte, rutschte der auf dem Dach liegende Renault weiter in den Fluss, und der Kopf der 75-Jährigen versank unter Wasser. Geistesgegenwärtig schlug der Helfer mit seinem Schlagstock die Scheibe ein und hielt den Kopf der Eingeklemmten über Wasser. Die Rettung der Frau aus dem Auto gelang erst mit einer weiteren Polizistin, die ebenfalls zufällig an der Unfallstelle vorbeigekommen war. Die Frau kam zur weiteren medizinischen Untersuchung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Einer der Polizisten erlitt bei dem Rettungseinsatz leichtere Verletzungen.



