Polizei nimmt in Bettingen 41-Jährigen fest

Bettingen. Ein 41-Jähriger wurde am Donnerstag in Bettingen von der Polizei bei der Kontrolle eines Fernreisebusses festgenommen. Nachdem er sich mit einer rumänischen Identitätskarte auswies, stellten die Polizisten Hinweise auf eine Fälschung fest. Deshalb wurde dem Mann die Festnahme erklärt und das Dokument beschlagnahmt. Anschließend nannte der Mann seine richtigen Personalien. Hieraus ergab sich, dass er mehrfach zur Festnahme ausgeschrieben war, weshalb er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.

