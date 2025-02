Polizei erwischt Fahrer unter Drogen- oder Alkoholeinfluss

Wertheim/Weikersheim. Bereits am Freitagnachmittag wurde ein 24-Jähriger gegen 16.30 Uhr einer Verkehrskontrolle in Bestenheid unterzogen. Der Mann war mit einem E-Scooter auf dem Haslocher Weg in Richtung einer dortigen Tankstelle unterwegs. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Anzeichen einer Betäubungsmittelbeeinflussung fest. Ein vor Ort vorgenommener Drogenurintest bekräftigte den Verdacht. Dieser verlief positiv auf THC. Der 24-Jährige musste die Beamten daraufhin zu einer Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Da die Eigentumsverhältnisse des E-Scooters vor Ort nicht geklärt werden konnten, wurde dieser zunächst in Verwahrung genommen. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ebenfalls am Freitagabend wurde gegen 23 Uhr ein 57-jähriger Renault-Fahrer in der Schäftersheimer Straße, Ecke August-Laukhuff-Straße, in Weikersheim von Beamten des Polizeireviers Bad Mergentheim kontrolliert. Der Mann fiel den Beamten aufgrund eines nicht angelegten Sicherheitsgurtes auf und wurde angehalten. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten Atemalkohol fest, woraufhin der 57-Jährige von den Polizisten zum nahe gelegenen Revier gebracht wurde. Ein dort vorgenommener gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,6 Promille.

Am Sonntagmorgen wurde gegen 4.30 Uhr eine 43-Jährige am Steuer ihres Toyotas in der Schwarzwaldstraße in Bestenheid von Beamten des Wertheimer Polizeireviers kontrolliert. Die Beamten stellten bei der Fahrerin eine Alkoholbeeinflussung fest. Die Frau begleitete die Polizisten zur Dienststelle, wo ein Alkoholtest einen Wert von etwa 0,6 Promille ergab.

Alle drei Verkehrsteilnehmenden erwartet nun jeweils eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Der bundeseinheitliche Tatbestandskatalog sieht bei derartigen Erstverstößen grundsätzlich 500 Euro Bußgeld, zwei Punkte im Fahreignungsregister und einen Monat Fahrverbot vor, so die Polizei abschließend.