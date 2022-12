Bestenheid. Bei einer polizeilichen Kontrolle am Mittwochmorgen in der Werner-Schuller-Straße in Bestenheid wurde THC im Körper eines 31-Jährigen festgestellt. Vortests hatten den Verdacht auf den Konsum von Rauschmitteln ergeben. Ein Urintest bestätigte diese Vermutung mit dem Nachweis von THC, einem Wirkstoff von Cannabis.

