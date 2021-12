Politisches Versagen

Mit großer Verwunderung habe ich die Berichterstattung über die jüngste Kreistagssitzung und die Ausführungen des Landrates zum Thema Impfen im Main-Tauber-Kreis gelesen. Neben dem höchst fragwürdigen Standort des Impfstützpunkts in Wertheim im Medizinischen Versorgungszentrum in der Bahnhofsstraße – man denke nur an den dort jetzt schon herrschenden Parkdruck durch Einzelhandel, Ärzte und die Baustelle der Sparkasse – rühmt sich der Landrat in den letzten zwei Wochen seien allein durch mobile Impfteams 4500 zusätzliche Impfungen durchgeführt worden.

Wenn man dem jetzt gegenüberstellt, dass die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Leinach mit nicht einmal 4000 Einwohnern die gleiche Anzahl von Personen an einem Wochenende geimpft hat, weiß ich nicht was ich sagen soll.

Und wenn man dann auch noch daran denkt, dass dort die Wartezeiten unter einer Stunde lagen und für das leibliche Wohl bestens gesorgt war, kommt die Information des Landrates wohl einem Offenbarungseid gleich.

Zum Vergleich: Bei den beiden Impfaktionen des Kreises in Wertheim kam es zu Wartezeiten von fünf bis zehn Stunden. Ohne Verpflegung oder so!

Ich kann die Geduld und den Langmut der Wartenden nur bewundern.

Nun weiß man Behördenmühlen mahlen langsam, aber so etwas ist nicht nachvollziehbar. Warum werden nicht die lokalen Vereine oder Hilfsorganisationen mit eingebunden? Warum hat man wieder den Eindruck es kommt alles völlig überraschend?

Wieso steht wieder nicht genug Impfstoff zur Verfügung, wenn es doch möglich ist, keine 30 Kilometer entfernt 4500 Dosen an einem Wochenende zu verimpfen?

Mich lassen solche Vorgänge ratlos zurück und ich verstehe ob dieses politischen Versagens auf vielen Ebenen den wachsenden Unmut und die umgreifende Politikverdrossenheit.

