Platzkonzert mit den Blums

Dietenhan. Über ein Vierteljahrhundert musizieren Johanna und Andreas Blum nun schon als Duo, in Bands und verschiedenen Formationen. Mit ihren zum Glauben inspirierenden, inhaltsreichen Liedern haben sie über die Jahre in unzähligen Auftritten, Gottesdienstgestaltungen, Taufen, Hochzeiten sowie Haus- und Hofkonzerten ermutigende Botschaften der Hoffnung weitergegeben.

Als Beitrag zu dem von der Dorfgemeinschaft Dietenhan organisierten Dorfflohmarkt am Samstag, 21. Mai, werden Johanna und Andreas Blum zu jeder vollen Stunde zwischen 16 und 18 Uhr ein Platzkonzert unter freiem Himmel am Vorplatz der Kirche geben. Unterstützt werden die beiden stimmgewaltigen Gitarristen von der ortsansässigen Pfarrvikarin Sophia Weber am Cello und womöglich weiteren Mitgliedern der sanges- und musizierfreudigen Blums-Familie.

Bei schlechtem Wetter finden die Konzerte in der Kirche statt. Eingeladen dazu sind alle, die sich in dieser herausfordernden Zeit nach Ermutigung, Freude und Freiheit sehnen.

