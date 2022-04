Platz für noch mehr Medien

Gamburg. Die Gamburger dürfen sich über einen neuen öffentlichen Bücherschrank an zentraler Stelle am Dorfplatz freuen. Das bisherige Exemplar hatte sich als zu klein erwiesen.,

Seit zwei Jahren bereicherte ein kleiner öffentlicher Bücherschrank die Ortschaft. Er wurde rege genutzt. Dieser war zuerst mit Büchern ausgestattet, später auch mit CDs und DVDs. Im Laufe der Zeit erwies sich der Schrank als vom Format her zu klein.

Peter Antes, rüstiger Rentner und von Werbachs Bürgermeister Ottmar Dürr „handwerkliche Allzweckwaffe“ genannt, zimmerte innerhalb einer Woche zur Aufbewahrung von Medien ein geräumiges Möbel, „zu 99 Prozent Wiederverwertung, alles Gamburger Holz“. Der Schrank steht nun am Dorfplatz in Gamburg und enthält Hunderte von Medien zur freien Verfügung. Bänke gleich daneben laden zum sofortigen Lesen ein.

Bürgermeister Ottmar Dürr bezeichnet den öffentlichen Bücherschrank als eine tolle Bereicherung für Gamburg. Er würdigte Peter Antes ebenso wie all jene, die sich für das Projekt einsetzen und mit Bücherspenden bereichern.

Dürr hatte bei der Schrank-Übergabe Bücher verschiedener Genres mitgebracht und ordnet diese umgehend in die Regale ein. Gamburgs Ortsvorsteher Roland Johannes sprach aus seiner persönlichen Erfahrung, als er feststellte, dass der Bücherschrank stark frequentiert werde. Auch Radfahrer, die auf dem Taubertal-Radweg unterwegs sind, seien schon bei einem Zwischenstopp an dem Bücherschrank gesichtet worden. Manche fragten eher ungläubig, ob sie Bücher zur eigenen Lektüre mitnehmen dürften, was natürlich bejaht werde.

Kaum hatten sich die Erwachsenen von dem Bücherschrank entfernt, kamen zwei Kinder dorthin und schauten nach, was es denn Neues zu entdecken und zu lesen gibt. hpw

