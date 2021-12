Pkw-Lenkerin wird bei Zusammenstoß verletzt

Marktheidenfeld. Zu einer Kollision zweier Autos mit einem Verletzten und Sachschaden kam es am Dienstag.

Nicht rechtzeitig gebremst

Gegen 7.30 Uhr befuhr die 55-jährige Fahrerin eines Opel Astra die Jahnstraße und bog nach links auf den Äußeren Ring in Richtung Nordring ein. Als eine 63-jährige Lenkerin eines BMW kurz darauf rückwärts von ihrem Parkplatz im Äußeren Ring auf die Fahrbahn einfuhr, bremste die Opelfahrerin nicht mehr rechtzeitig und kollidierte mit dem Heck des BMW. Dessen Fahrerin klagte anschließend über Beschwerden der Halswirbelsäule. Sie wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Lohr eingeliefert. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt knapp 8000 Euro.