Photovoltaikanlage auf Tagesordnung

Wertheim. Der Bau- und Umweltausschuss Wertheim tagt am Montag, 26. April, um 17 Uhr. Die Sitzung findet digital statt. Die Videokonferenz wird in den Sitzungssaal des Rathauses übertragen, so dass die interessierte Öffentlichkeit die Beratungen verfolgen kann.

Auf der Tagesordnung steht zunächst das Verwaltungsabkommen zur Erneuerung der Alten Mainbrücke in Wertheim. Dann geht es mit folgenden Themen weiter: Wohnraumoffensive Baden-Württemberg: Beschluss zur Befassung mit dem Thema „bezahlbarer Wohnraum“; Wertheim als Kommune für biologische Vielfalt: Darstellung des Sachstandes und der weiteren Vorgehensweise.

Sanierung der Stützmauern in der Schulgasse und Schlossgasse in Wertheim: Vergabe der Sanierungsarbeiten; Stadtteilzentrum Wartberg-Reinhardshof - Neue Soziale Mitte: Vergabe der Sonnenschutzarbeiten an der Otfried-Preußler-Schule, Vergabe der Kücheneinrichtung für die Mensa.

Änderung des Bebauungsplans für das „Sondergebiet (SO) Photovoltaik und Sondergebiet (SO) Umspannstation“ in Dörlesberg: Beratung und Beschluss über die Anregungen aus der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie Beschluss über die förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange, Erlass örtlicher Bauvorschriften für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Sondergebiet (SO) Photovoltaik und Sondergebiet (SO) Umspannstation“ in Dörlesberg: Beschluss über die förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange; Änderung des wirksamen Flächennutzungsplanes 89 der Stadt Wertheim im Parallelverfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes Sondergebiet (SO) „Photovoltaik südlich und östlich vom Ernsthof“ in Dörlesberg, Aufstellung des Bebauungsplanes, Erlass örtlicher Bauvorschriften für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes.

Resterschließung Wohnbaugebiet „Galgen/Satzenberger Rain“ in Reicholzheim: Vergabe der Ingenieurleistungen für den Straßen- und Kanalbau; Verschiedenes.

Eine Sitzung des Betriebsausschusses „Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Wertheim“ schließt sich mit folgender Tagesordnung an: Kanalsanierung in geschlossener Bauweise in Reicholzheim und Dörlesberg – Vergabe der Sanierungsarbeiten.

Ausführung von Spülarbeiten und Kanalinspektionen im Stadtgebiet Wertheim und den Betriebsführungen des ABW; Verschiedenes.

