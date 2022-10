Philosophie im Hofgarten

Hofgarten. Der Kulturkreis veranstaltet zusammen mit dem Atelier Johannes Schwab am Mittwoch, 26. Oktober, im Wertheimer Hofgartenschlösschen einen Philosophie-Abend mit Christoph Quarch. Das Programm mit dem Titel „Auf was kann man noch vertrauen?“ beginnt um 19.30 Uhr.

Sehnsucht nach Halt

Wie es in der Ankündigung der Veranstalter heißt, sehen sich Menschen in Zeiten der Ungewissheit und des Wandels nach Halt und Sicherheit. Dann ist es gut, wenn sie Dinge oder Institutionen haben, denen sie vertrauen können. Aber was heißt das genau? Wer oder was ist vertrauenswürdig? Wem kann man sich anvertrauen und was ist so vertrauenserweckend, dass man gar ein ganzes Leben darauf gründen kann.

Philosoph und Bestseller-Autor Christoph Quarch nimmt seine Gäste mit auf eine geistige Entdeckungstour, die sie nicht nur durch die europäische Philosophiegeschichte führt, sondern auch in die Tiefe ihrer eigenen Seele.

Autor und Denkbegleiter

Dr. Christoph Quarch (geboren 1964) ist Philosoph, Autor, Redner, Platon-Experte und Denkbegleiter. Er berät Unternehmen, unterrichtet an Hochschulen und veranstaltet mit „Zeit-Reisen“ Philosophiereisen. Mit seiner SWR-Radiokolumne „Der Frühstücks-Quarch“ sowie mit seinen Podcasts, Artikeln und Büchern erreicht er ein breites Publikum im gesamten deutschsprachigen Raum. 2020 initiierte und gründete er die Platonische Akademie (akademie_3.org) zur Entwicklung eines geistigen Paradigmas für das digitale Zeitalter. Zahlreichen Unternehmen im In- und Ausland steht er als philosophischer Gesprächspartner und Autor zur Seite. In seinen vielen Veröffentlichungen schöpft er aus den Quellen der europäischen Philosophie, um tragfähige Antworten auf die Herausforderungen des Lebens im 21. Jahrhundert zu finden.

Christoph Quarch lebt mit seiner Frau Christine Teufel und den beiden gemeinsamen Kindern in Fulda.