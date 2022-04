Philipp Weimer vertritt den Vorsitzenden

Dertingen. Wahlen und Ehrungen standen am Freitag im Fokus der Jahreshauptversammlung der Musikkapelle Dertingen. Dabei wurde Philipp Weimer zum neuen stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der 23-jährige Schlagzeuger zählt seit 15 Jahren zu den aktiven Musikern der Kapelle, bei der er auch seine Ausbildung absolvierte. Er löst Hubert Schäfer ab, der den Stellvertreter-Posten seit 2018 ausübte. Vorsitzender Joachim Hettinger dankte Schäfer für sein Engagement. Kassierin Nicole Heinrich wurde einstimmig bestätigt.

Joachim Hettinger ließ das musikalische Jahr 2021 Revue passieren. Dabei betonte er, wie schwierig die Corona-Pandemie für Musiker und Vereine sei. Dennoch habe die Musikkapelle Dertingen immer wieder Wege gefunden, zu musizieren und das hohe Kulturgut in ihrem Heimatort weiterleben zu lassen – sei es bei Proben unter freiem Himmel im Biergarten des Gasthauses „Zum Löwen“ oder bei Open-Air-Konzerten im Rebenhof Dertingen bei Sonnenschein und selbst in der kalten Jahreszeit im historischen Bergviertel mit Feuertonnen und Glühwein.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Auch Pfarrer Bernhard Ziegler würdigte das große Engagement der Musiker, die bei kirchlichen Veranstaltungen als Posaunenchor immer zur Stelle seien. Die Choräle an Neujahr rund um den Kirchturm und die Begleitung der Gottesdienste an Weihnachten, Ostern und bei der Konfirmationen seien vor allem in der Pandemie besonders wertvoll. Ebenso betonte er die Tradition des Posaunenchors, Beerdigungen unabhängig von der Konfession mit Chorälen feierlich zu umrahmen.

Abschließend ehrte Joachim Hettinger langjährige Mitglieder. Tina Drack und Katharina Müller wurden für ihre 25-jährige Treue ausgezeichnet. Tina Drack spielte viele Jahre Tenorhorn und ist mittlerweile förderndes Mitglied. Auch Katharina Müller war im Flügelhorn-Register aktiv und blieb über ihre passive Mitgliedschaft dem Verein verbunden.

Dem weiteren Jahr 2022 blickt der Vorstand optimistisch entgegen. Wie erklärt wurde, gibt es bereits einige Terminanfragen. Veranstaltungen, die in den vergangenen zwei Jahren entfallen mussten, sind nun wieder geplant – darunter das Dertinger Weinfest am 1. Mai, das Homburger Weinfest und das Altstadtfest Wertheim.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Auch eigene Veranstaltungen sind geplant. Dazu zählen die Sommerserenade am 16. Juli im Rebenhof und ein Weihnachtskonzert. Am 7. Mai findet ein Konzert der Nachwuchsmusiker aus Wertheim in der Mandelberghalle statt.

Dirigent Michael Geiger bildet in der Wertheimer Musikschule in Kooperation mit der Musikkapelle Dertingen Jungmusiker aus. Am 7. Mai bestreiten sie erstmals ein Konzert alleine. Die Aktiven der Musikkapelle sorgen dabei für Kaffee und Kuchen. zug