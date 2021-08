Philipp Weber gastierte vor über 100 Zuschauern in der Reicholzheimer Turnhalle

Reicholzheim. Es war fast ein Heimspiel für den in Miltenberg geborenen und in Amorbach, wo er seinen ersten Kuss und seinen ersten Mittelhandbruch erhielt, aufgewachsenen Kabarettisten Philipp Weber. Eingeladen vom Reicholzheimer Sportverein VfB gastierte Weber am Samstagabend in der sehr gut besetzten Reicholzheimer Turnhalle mit seinem neuen Programm.

„Künstliche Idioten“

KI, was im Falle Webers nicht Künstliche Intelligenz, sondern Künstliche Idioten abkürzt, so der Titel seines Programms, das nicht nur neu, sondern sogar brandneu ist. Die erste Aufführung hatte zwar bereits im Februar 2020 Premiere, aber danach konnte Weber seinen Beruf anderthalb Jahre nicht ausüben. Weber und sein Programm hatten coronabedingt eine lange Pause.

Macht aber nix, denn künstliche Idioten und vor allem künstliche Idiotien scheinen zeitlos zu sein. Jedenfalls konnten sich die weit über hundert Zuschauer auch im Jahr 2021 köstlich über Webers selbst entwickelte Naturgesetze und ihre Auslegung amüsieren.

Webers Gesetze beschäftigen sich mit dem Zwanghaften des Fortschritts (Zweites Gesetz: Aus jedem Können wird irgendwann ein Müssen), ohne gleich fortschrittsfeindlich zu sein (Erstes Gesetz: Fortschritt ist weder gut noch schlecht). Aber er macht sich erfolgreich über blinden Fortschrittsglauben lustig, berichtet über 500 000 Herzschrittmacherpatienten, die in den USA für ein Geräte-Update ins Krankenhaus zurück mussten (Da bekommt die Formulierung, „Mein Opa hat sich aufgehängt“ eine ganz neue Bedeutung).

Er lästert über Gesundheitswahn („Wenn’s beim Schlucken würgt, ist es ein Smoothie“) gleichermaßen wie über humorlose Impfgegner, die er als „Taliban des Gesundheitswesens“ beschreibt.

Optimierungswahn

Der Selbstoptimierungswahn des Post-Humanisten stellt er seine eigene Bewegungsabstinenz entgegen: „Ich brauche keinen Schrittzähler, ich brauche einen Bewegungsmelder“ – eine Aussage, die allerdings in starkem Kontrast zu seinem ausgesprochen bewegungsfreudigen Auftritt auf der Bühne steht.

Nun ja, immerhin wurde Weber vom Sportverein eingeladen, das passte also ganz gut. Trotzdem wirkte der Auftritt hie und da ein wenig hektisch und manche Bewegungs- und Gagmuster wirkten eher stereotyp denn als Running Gag.

Zwei Stunden Programm

In seinem Nachwort zum heftigen Applaus sprach Weber selbst davon, dass sich ein Programm im Laufe der Aufführungen entwickelt. Es wäre vermutlich interessant zu erleben, wie sich das sehr lange, vielleicht auch zu lange Programm - fast zwei Stunden „Coronaurlaub“ komplett auswendig in irrem Tempo vorgetragen – nach zehn weiteren Auftritten verändern haben würde.

Am Ende des Abends kurz vor dem angekündigten („Ihr könnt klatschen wie ihr wollt – ich mach sowieso immer eine Zugabe“) Text-Nachschlag dankte der Künstler unter großem Applaus den Veranstaltern.

Sie hätten es allen aktuellen Widrigkeiten zum Trotz gewagt, den Abend zu organisieren und gäben damit sowohl dem Künstler Publikum und Brot, wie dem Publikum die Kunst in unterschiedlichster Form zurück. Dem Dank an die Menschen, die kulturelle Veranstaltungen organisieren, können sich alle Kulturinteressierten nur anschließen.