Pflegende Angehörige müssen eigene Grenzen akzeptieren

Wertheim/Odenwald-Tauber. Gleichgesinnte finden, über den Stress im Pflegealltag sprechen, Trost erfahren: Seit sechs Jahren leitet Angelika Groß-Englert einen Gesprächskreis für pflegende Angehörige in Wertheim.

Alle sechs bis acht Wochen treffen sich dabei jeweils am Donnerstagabend zwei bis acht Personen in den Räumen der katholischen Sozialstation. „Am Beginn der Treffen steht meist ein jahreszeitlicher Impuls. Dazu kann meist jeder etwas erzählen und so kommen wir ins Gespräch“, gibt Groß-Englert einen Einblick. Die Gespräche der Gruppe bewegten sich im Spannungsfeld zwischen dem, was dem Einzelnen in seinem Alltag als pflegende Person guttue, und dem, was stressig sei. „Viele empfinden ein Pflichtgefühl gegenüber ihrem Angehörigen: Etwa die Frau, die selbst weit über 80 ist und ihren Ehemann pflegt, oder die Tochter, die ihre eigenen Eltern pflegt, da sie sich bereits um den Schwiegervater gekümmert hat und deshalb weiß, was zu tun ist.“ Gerade für Ehepartner sei es gleichzeitig schwer, einen Ausgleich zur Pflege zu finden. Selbst die regelmäßige Teilnahme an einem Gesprächskreis sei kompliziert, denn oft fehle die Möglichkeit, Vertretung zu finden.

In solchen Fällen ermutigt Groß-Englert die Betroffenen, sich professionelle Hilfe zu holen, oder das Gespräch mit Verwandten zu suchen – wer kann den Vater einen Nachmittag übernehmen? „Es ist ein großer Schritt, die eigenen Grenzen zu akzeptieren“, weiß Angelika Groß-Englert. Über die Grenzen zu sprechen, kann helfen. Gesprächskreise in der Region:

Gesprächskreis Wertheim: Das nächste Treffen findet am 30. März ab 19 Uhr statt, Anmeldung unter 09342/912426.

Gesprächskreis Mosbach: einmal im Monat, jeweils Dienstagabend, DRK-Service-Center in Mosbach. Während des Treffens ist eine Betreuung des pflegebedürftigen Angehörigen in der Tagespflege nach Anmeldung möglich. Info unter Telefon 06261/920816.

Angehörigengesprächskreis Demenz Bad Mergentheim: in der Regel am letzten Dienstag im Monat, 20 Uhr, Tagespflege der Evangelischen Heimstiftung. Info unter Telefon 07931/ 45562).

Angehörigengesprächskreis Demenz Tauberbischofsheim: Donnerstag, 4. Mai, 20 Uhr, Gemeinschaftsraum im Seniorenzentrum Haus Heimberg. Info unter Telefon 09341/8001700. kabu