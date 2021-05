Pfingstwochenende in Wertheim ist ruhig verlaufen

Wertheim. Hinter Wertheim liegt ein ruhiges Pfingstwochenende. „Es gab keine großen Auffälligkeiten und keine besonderen Vorkommnisse“, berichteten Bürgermeister Wolfgang Stein und Ordnungsamtsleiter Volker Mohr in der Sitzung des Corona-Lenkungsstabes der Stadtverwaltung. Einzelne gastronomische Betriebe hätten von der Möglichkeit, wieder zu öffnen, noch keinen Gebrauch gemacht.

Neben dem Wetter führte Volker Mohr dies vor allem auf die Testpflicht vor dem Besuch zurück. In Wertheim und Umgebung gebe es aktuell neun Stellen, an denen man kostenlos und meist ohne vorherige Terminvereinbarung einen Corona-Schnelltest machen kann. Einige dieser Teststellen haben auch an Samstagen, Sonn- und Feiertagen geöffnet. Eine Übersicht und weitere Informationen zur Pandemie gibt es unter www.wertheim.de/corona auf der Internetseite der Stadt. stv