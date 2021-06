Pfarrgemeinde Wartberg feiert Konfirmation ihrer ersten Gruppe

Wartberg. Die Pfarrgemeinde Wartberg feierte kürzlich die Konfirmation ihrer ersten Gruppe. Die außergewöhnlichen Umstände dieses Jahr machten es erforderlich, eine Räumlichkeit außerhalb des eigenen Gemeindegebietes für den Festgottesdienst zu suchen. Die katholische Kirchengemeinde ermöglichte es der Gemeinde, die Konfirmation in ihrer Kirche St. Venantius zu feiern.

AdUnit urban-intext1

Auf diese Weise konnten die neun Jugendlichen mit ihren Familien die Konfirmation begehen. Der Gottesdienst wurde von Jenny Amarell an der Orgel und Alexandra von Lindern an der Flöte musikalisch begleitet. Pfarrerin Larissa Brandt ging in ihrer Predigt auf den Glauben als Kompass des Lebens ein. Im Anschluss an ihr „Ja“ zum Glauben erhielten die Jugendlichen den Segen. Jeder Konfirmierte bekam neben seiner Urkunde, ein Kreuz und einen beschrifteten Kompass als Erinnerung.

Konfirmiert wurde: Marina Ajrich, Stefan Aust, Evelin Belz, Helena Gering, Angelika Hauk, Luis Leis, Alina Kabeshewa, Angelina Schewtschenko, Sophie Stotz. Bild: Pfarrgemeinde Wartberg