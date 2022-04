Petition ist für Landtag erledigt

Reinhardshof. Der Landtag von Baden-Württemberg hat die Eingabe des Wertheimer Naturschutzbunds (Nabu) gegen die Erweiterung des Gewerbegebiets Reinhardshof für erledigt erklärt. Der Petition sei durch den am Runden Tisch gefundenen Kompromiss abgeholfen worden. So begründet der Petitionsausschuss seinen Beschlussvorschlag, dem der Landtag am 7. April gefolgt ist. Berichterstatter des Petitionsausschusses war der Landtagsabgeordnete der Grünen, Hermino Katzenstein.

Jahrelanger Konflikt

Wie es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung Wertheim heißt, hatte der Nabu sich ab 2017 – unterstützt durch eine Unterschriftensammlung – gegen die Pläne der Stadt gewandt, das Gewerbegebiet Reinhardshof um mehrere Abschnitte zu erweitern. Um den jahrelangen Konflikt zu lösen, stieß Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez nach seinem Amtsantritt zunächst eine Mediation zwischen Nabu und Stadtverwaltung an und setzte dann einen Runden Tisch unter Mitwirkung aller Beteiligten ein.

Ergebnis dieses Prozesses war ein Kompromissvorschlag, der beiden Seiten Rechnung trägt: Die Natur erhält mehr Raum und die Stadt gleichzeitig eine Entwicklungsmöglichkeit.

Flächen reduziert

Nur für zwei von ursprünglich acht Abschnitten wird das Bebauungsplanverfahren fortgeführt. Der Anteil der Flächen, der für Gewerbeansiedlungen überplant werden soll, wurde so auf 20 Hektar reduziert.

Für zwei weitere Abschnitte wird der Flächennutzungsplan so geändert, dass diese als Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Weiterentwicklung von Boden, Natur und Landschaft ausgewiesen werden. Damit werden 20 Hektar unter Naturschutz gestellt, zwei weitere Abschnitte nicht weiter überplant.

Gemeinderatsbeschluss

Diesen Vorschlag hat der Wertheimer Gemeinderat im Oktober 2020 bei drei Enthaltungen angenommen. Seine Beschlussfassung ist seitdem Grundlage des Verwaltungshandelns. Mit dieser Entscheidung sei dem Anliegen des Petenten abgeholfen worden, dem es zudem freistehe, sich in den weiteren Bauleitverfahren einzubringen, heißt es abschließend im Bericht des Petitionsausschusses.

