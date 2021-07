Peter Friesen wurde in der Ukraine geboren, dann zu Kriegsbeginn nach Kasachstan verschleppt und zog schließlich mit seiner Familie als Aussiedler nach Deutschland. Am Montag feierte der Wartberger seinen 90. Geburtstag.

Friesens Geburtsort ist Steinfeld in der heutigen Ukraine. Dort lebte er in einer Kolonie von etwa 30 deutschsprachigen Dörfern. Diese Sprache wurde aber in der Schule

...