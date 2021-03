Wertheim. Die Synodalen haben sich online zur Frühjahrssynode des Kirchenbezirks Wertheim getroffen. Der Vorsitzende Ekkehard Hüneburg begrüßte über 40 Personen.

Die Tagung begann mit einer Andacht, die von Dekanin Wibke Klomp gehalten wurde. Dabei stand das Weizenkorn im Mittelpunkt: Es ist klein und hart und sieht nach nichts aus. Erst wenn man es in die Erde legt, kann es seine Kraft entfalten. Aus einem unscheinbaren Korn kann eine Pflanze wachsen, deren Halme sich unter der Frucht biegen. Das ursprüngliche Korn ist nicht mehr zu erkennen. Es hat sich gewandelt. Auch in der Kirche wandelt sich derzeit äußerlich manches, doch innerlich ist sie weiterhin getragen von Jesus Christus.

Neue Ideen entstanden

Die stellvertretende Vorsitzende Pfarrerin Heike Kuhn führte in das Thema der Synode „Gemeindearbeit unter Pandemiebedingungen“ ein. In dieser besonderen Zeit sind viele neue Ideen in den Gemeinden und im Bezirk entstanden und umgesetzt worden. Die Menschen konnten nicht mehr zur Kirche kommen, deshalb kam „die Kirche“ vielerorts zu den Menschen. Andachten und geistliche Grußbotschaften wurden ausgetragen – in Nassig auch Gottesdienst-CDs.

In Lauda-Königshofen und Grünsfeld bekamen Konfirmandinnen und Konfirmanden Bastelmaterial gebracht. Zuhause gestalteten sie Abendmahlsteller und malten Bilder. Diese wurden im Gemeindebrief veröffentlicht. In Sachsenhausen wurden für den Weltgebetstag Tüten gepackt, so dass jede und jeder auch zuhause den Weltgebetstag feiern konnte.

In vielen Gemeinden fanden Gottesdienste im Freien, auf Sportplätzen und in Wertheim auch im Autokino statt. In Niklashausen und Waldenhausen gab es Gottesdienste über die Ortsrufanlagen. In Dietenhan wurde ein Krippenspiel an verschiedenen Plätzen im Ort aufgenommen.

In Tauberbischofsheim führte Pfarrerin Heike Kuhn Interviews mit Personen aus der Kreisstadt durch. Bezirksjugendreferent Alexander Kirchhoff hatte eine Powerpoint-Präsentation zusammengestellt, die viele gelungene Beispiele aus den Gemeinden zeigte.

Auch in der Kinder- und Jugendarbeit wurden vorhandene Angebote an Corona-Bedingungen angepasst. Freizeiten und Schulungen konnten in veränderter Form durchgeführt werden. So kam eine Fahrrad-Freizeit an den Bodensee bei den Jugendlichen sehr gut an. Auch für das Jahr 2021 sind Aktionen und Sommerfreizeiten mit Schutzkonzept geplant. Nähere Informationen siehe unter www.ejuwe.de

Gottesdienst am PC oder Telefon

Die Chöre der Stiftskirche proben derzeit per Zoom-Meetings. Auch der Konfirmandenunterricht findet online statt. Für jeden Sonntag gibt es einen Online-Gottesdienst und eine Andacht, die gelesen oder auf der Homepage unter www.kirchenbez-wertheim.de auch angehört werden kann. Personen, die nicht im Internet unterwegs sind, können sich die Andacht auch unter Telefon 09342/9664999 anhören. Gottesdienste und Andachten werden jeweils von einer Pfarrerin oder einem Pfarrer aus dem Kirchenbezirk vorbereitet. Bezirkskantorin Katharina Wulzinger und Organisten gestalten die Gottesdienste musikalisch mit.

Vorteil: keine Anfahrt

In fünf Arbeitsgruppen tauschten die Synodalen sich über die alternativen Formen der Gemeindearbeit in Zeiten der Pandemie aus. Welche Chancen bieten die digitalen Angebote? Wo gibt es Grenzen?

Für die digitalen Gottesdienste und Andachten gebe es viel Zuspruch. Auch Gremienarbeit sei digital möglich. Ein Vorteil sei, lange Fahrtwege fallen weg. Auch Personen, die an anderen Orten leben oder an präsentischen Treffen nicht teilnehmen können, sind online dabei. Mit der Zeit nahmen auch ältere Menschen die Angebote an. Trotz allem würden persönliche Begegnungen und Gespräche schmerzlich vermisst.

Es wird weiterhin digitale Gottesdienste und Andachten für interessierte Gemeindeglieder geben, auch für bestimmte Zielgruppen, zum beispiel Menschen in Seniorenheimen.

Osterweg für Kinder

Neu ist der Osterweg für Kinder von Schuldekanin Cornelia Wetterich und Elke Kirchhoff. Er enthält Texte und Bilder zu den biblischen Geschichten von Jesu Leiden und seiner Auferstehung. Ab Dienstag, 23. März, ist der Osterweg auf der Homepage zu finden.

Dekanin Wibke Klomp berichtete von der Arbeit des Bezirkskirchenrates. Im November konnten die Bezirkskirchenräte noch präsentisch gewählt werden. Seither fand auch digital ein reger Austausch statt. Neben den jeweils aktuellen Corona-Maßnahmen und wie die Gemeinden diese gut umsetzen können, habe der Bezirkskirchenrat auch immer die Begleitung der vakanten Gemeinden im Blick.

Die Herbstsynode soll wieder in Präsenz stattfinden. Dekanin Wibke Klomp beendete das Treffen mit einem Segensgebet. phe