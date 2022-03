Pergolesis berühmtestes Stück erklingt in der Wertheimer Stiftskirche

Carsten Klomp. © Veranstalter

Wertheim. Eine Aufführung des „Stabat mater dolorosa“ für Sopran, Alt und Orgel von Giovanni Battista Pergolesi findet am Sonntag, 3. April, um 18 Uhr in der Wertheimer Stiftskirche statt. Die Ausführenden sind Anna Feith aus Würzburg (Sopran), Nina Amon aus Freiburg (Alt) und Carsten Klomp aus Wertheim (Orgel).

Die mittelalterliche Dichtung „Stabat mater“ beschreibt den Schmerz Marias angesichts der Kreuzigung ihres Sohnes Jesu Christi. Durch alle Jahrhunderte wurde dieser Text immer wieder vertont, eine der schönsten und anrührendsten Vertonungen ist die des italienischen Barockmeisters Pergolesi, die seine Zuhörer unmittelbar mir hinein in das emotionale Geschehen nimmt. Pergolesi schuf damit zugleich sein wohl berühmtestes Stück.

Nina Amon. © S.K.U.B. Fotostudio GmbH

Anna Feith war bereits ab 2007 Jungstudentin bei Prof. Monika Bürgener an der Hochschule für Musik Würzburg, wo sie 2009 ihr Gesangsstudium begann und 2014 mit dem Diplom Musiktheater abschloss. In dieser Zeit hat sie bei zahlreichen Projekten der Opernschule unter der Leitung von Prof. Holger Klembt stetig Bühnenerfahrungen gesammelt. Solistisch überzeugte sie unter anderem in „Cosi fan tutte“ von Mozart als Despina, als Euridice in Rossis „L‘Orfeo“ und als Aricie in „Hippolyte et Aricie“ von Rameau. Abschließend sang sie in „La finta giardiniera“ von Mozart die Partie der Sandrina. Nach dem Diplom Musiktheater erweiterte sie 2014 ihr Studium mit dem Master Konzertgesang, welchen sie im Oktober 2016 mit „Die Schöpfung“ von Haydn abschloss. Seitdem ist sie als selbstständige Konzertsängerin tätig.

Die Altistin Nina Amon studierte an den Musikhochschulen in Freiburg und Bern. Gastverträge führten sie an die Opernhäuser von Mannheim, Luzern, Pforzheim, Stuttgart, Freiburg und Frankfurt sowie an das Festspielhaus Baden-Baden. Dabei arbeitete sie mit Dirigenten wie Gerd Albrecht, Kent Nagano und Christian Thielemann. Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt im Oratorienfach, wo ihr Repertoire mittlerweile alle wichtigen Altpartien umfasst. Sie war Solistin bei zahlreichen internationalen Festivals, darunter den Sommerlichen Musiktagen Hitzacker, dem Internationalen Kammermusikfest Lockenhaus und den Berliner Festwochen. Neben ihrer Tätigkeit als Sängerin entwickelt und leitet Nina Amon Musikvermittlungsprojekte für unterschiedliche Orchester und Konzerthäuser, darunter Internationale Bachakademie Stuttgart, Freiburger Barockorchester, Festspielhaus Baden-Baden und Elbphilharmonie Hamburg.

KMD Prof. Carsten Klomp ist Professor für Orgel an der Hochschule für Kirchenmusik in Heidelberg. Vorher war er 17 Jahre als südbadischer Landeskantor in Freiburg tätig und gründete dort das badische „Haus der Kirchenmusik“, die Freiburger Kantorei, das Herdermer Vokalensemble, mehrere Konzertreihen, unter anderem die heute noch sehr erfolgreiche Reihe „Mit Bach durch die Regio“. Er ist Herausgeber der international erfolgreichen Veröffentlichung „organ+one“ im Bärenreiter Verlag und der ebenfalls international rezipierten Orgelschule „Orgelspiel von Anfang an“ sowie etlicher weiterer Veröffentlichungen. Zahlreiche Konzerte im In- und Ausland, CD-, Rundfunk- und Fernsehaufnahmen runden sein Tätigkeitsprofil ab.

Ursprünglich war für den 3. April die Aufführung der Bachschen Johannes-Passion geplant, die zugleich den Abschluss der von Klomp verantworteten Interimsphase zwischen der ehemaligen Bezirkskantorin Katharina Wulzinger und dem neuen Bezirkskantor Carsten Wiedemann-Hohl darstellen sollte. Die massiven Einschränkungen in der Chorarbeit der letzten Monate haben jedoch dazu geführt, dass dieses Projekt aktuell nicht realisierbar ist. Nina Amon und Anne Feith hätten bei der Passion zwei der vier Soloparts übernehmen sollen.