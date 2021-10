Pedelec-Fahrer prallte auf Auto

Wertheim. Zum Zusammenstoß zwischen einem Pedelec und einem Pkw kam es Mittwochnachmittag in Wertheim. Eine Mercedes-Fahrerin war gegen 15.15 Uhr von der Landesstraße 508 kommend auf der Alten Vockenroter Steige unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zum Boxtaler Weg wollte die 36-Jährige abbiegen, um in einem weiten Bogen zu Wenden und ihr Fahrzeug zu parken.

In diesem Moment befuhr der 20-jährige Pedelec-Fahrer die Alte Vockenroter Steige talwärts. Er erkannte den Wagen in der Fahrbahnmitte und wollte an diesem vorbei, als die 36-Jährige weiter in seine Richtung fuhr. Der Mann leitete eine Vollbremsung ein und prallte auf den Mercedes.Der Pedelec-Fahrer bei dem Unfall leicht verletzt. Ein Schaden an den Fahrzeugen entstand wahrscheinlich nicht. pol